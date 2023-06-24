تردد قناة طيور الجنة الجديدة للأطفال 2023 علي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة.. حالة من الفرح عمت ملايين المواطنين فى الوطن العربى، بعد الإعلان عن عودة قناة طيور الجنة للبث التليفزيونى مرة أخرى، عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات، وزادت عملية البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات.

تاريخ قناة طيور الجنة

ويزيد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات لارتباط عدد كبير من شباب اليوم بقناة طيور الجنة، التى أحدثت ثورة فى عالم قنوات الأطفال عند ظهورها الأول عام 2008، بأغانيها المختلفة، وارتبطوا بشخصيات القناة من الأطفال مثل عاصم مقداد ووليد مقداد وأختهم جنا مقداد، لذلك يبحثون اليوم عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات ليسمعها أبناؤهم، ويستعيدون معها ذكريات الطفولة.

قناة طيور الجنة

تميزت قناة طيور الجنة بالجو الأسرى الذى بث من خلاله خالد مقداد صاحب القناة ومخرج معظم أعمالها، القيم والأخلاق والتوجيهات الأسرية، من خلال الأغانى التى يغنيها هو وأولاده عاصم ووليد وجنا، وهو ما ساهم فى ترسيخ القيم وارتباط الأطفال بالقناة، ولذلك زادت معدلات البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

وكشفت قناة طيور الجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى قيسبوك عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو 11603، تردد أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6.

وحققت قناة طيور الجنة مئات الملايين من المشاهدات على يوتيوب منذ بث أغانيها على البرنامج، وتعمل القناة على استعادة متابعيها على التليفزيون، وتقديم برامج تناسب المرحلة العمرية التى وصل إليها أبناء عائلة مقداد الذين وصلوا سن الشباب.