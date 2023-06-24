الآن نتيجة تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الاعدادية.. شروط الالتحاق بها

نتيجة تنسيق التمريض العسكرى والعادى بعد الإعدادية وشروط الالتحاق بها.. منذ إعلان مديريات التربية والتعليم فى جميع المحافظات المصرية، نتيجة الشهادة الإعدادية، بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث على مواقع الإنترنت عن تنسيق مدارس التمريض العسكرى والعادى، لإلحاق أبنائهم بها.

مميزات مدارس التمريض العسكرى والعادى.

أهم أسباب البحث الكبير عن تنسيق مدارس التمريض العسكرى والعادى، أن هذه المدارس توفر فرص عمل مؤكدة للطلاب الملتحقين بها عقب التخرج، كما تؤهلهم لدخول كليات التمريض والمعهد الفنى الصحى، الذين تلتزم الحكومة بتعيين الخريجين منهم فى المستشفيات الحكومية، وهو ما يوفر الأمان للطلاب فى ظل عدم وجود فرص عمل.

شروط التقديم في مدارس التمريض العسكري والعادى 2023/ 2024

شروط الالتحاق، بمدرسة التمريض العسكري للبنات والبنين 2023/ 2024 وستكون كالتالي:

أن يحمل المتقدم / ة الجنسية المصرية.

لا يسمح بالزواج أثناء أو قبل الدراسة بالمدرسة.

أن يتوافق التنسيق مع درجات نجاح الطالب /ة.

حسن السير والسمعة.

تخطي جميع الاختبارات الطبية و الجسدية والنفسية بنجاح.

لا يزيد سن القبول عن 18 سنة.

إقرار من الطالب أو الطالبة بالتوقيع علي مستند يقدم له يقوم بالتوقيع عليه من أجل العمل في أي مستشفى مخصص لها فور التخرج.

الأوراق المطلوبة للقبول في مدرسة التمريض العادي 2023