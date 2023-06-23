بديل الثانوية …تنسيق التمريض العسكري 2023 بنين وبنات وشروط القبول بعد الاعدادية

يبحث العديد من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية عن مدارس بديلة للثانوية العامة وذلك حتي يبعدو عن الثانوية العامة التي يرهبها الكثير من الطلاب ، وبالتحديد بعد النظام الجديد الخاص بها ، ومن اكثر الاتجاهات التي يلجأ اليها طلاب الشهادة الاعدادية هي مدارس التمريض ، سواء كلن معاهد التمريض الخاصة ام التمريض العسكري ، الذي له مستقبل مشوق وباهر ويرغب الالاف من الطلاب والطالبات في الالتحاق بمعاهد التمريض الخاصة وكذلك التمريض العسكري ، ولذلك يتسأل الكثير منهم عن تنسيق التمريض العسكري وكذلك تنسيق التمريض العادي للبنين والبنات ، وايضا يبحث كل منهم عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري والتمريض العادي ، ومن خلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات وتنسيق التمريض العسكري والعادي

شروط القبول في التمريض العسكري للبنات والبنين 2023

يبحث طلاب الشهادة الاعدادية منذ ظهور النتيجة وحتي الان عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري والتمريض العادي ، ومن شروط التحاق البنات والبنين بالتمريض العسكري ان يكون الطالب حاصل علي مجموع التنسيق المخصص للمحافظة المتواجد بها ، وكذلك اجتياز جميع الكشوفات الطبية والاختبارات بنجاح ، والا يسبق علي الطالب بحكم جنائي او قضائي ، بينما الشرط الاخير لاتحاق الطالبات بالتمريض العسكري بالنسبة للبنات الا تكون متزوجة

تنسيق التمريض العسكري 2023

يشترط لاتحاق الطلاب بمدارس التمريض العسكري ان يكون الطالب حاصل علي المجموع التالي في الشهادة الاعدادية وفقا لكل محافظة :

القاهرة :٢٢٥ درجة

الاسكندرية :٢١٨

دمياط :٢٠٥

كفر الشيخ :٢٢٢

الشرقية:٢٢٨

المنوفية :٢٢٥

الفيوم:٢١٩

مرسي مطروح :٢٠٦

القليوبية : ٢١٧

جنوب سيناء: ٢٢٥