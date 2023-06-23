قائمة افلام عيد الاضحي 2023 العربي والاجنبي (البعبع – بيت الروبي – تاج – مستر x)

يشارك في عيد الاضحي نخبة من المع النجوم الكبار بالعديد من الاعمال ومن المفترض عرضها في عيد الاضحي وبدء بالفعل عرض الاعمال قبل حلول عيد الاضحي المبارك وابرز الاعمال التي عرضت فيلم بيت الروبي والذي يشارك به النجم الكبير كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والنجمة نور، ومن خلال المقال سوف نستعرض الاعمال والنجوم التي تشارك في عيد الاضحي بالافلام .

قائمة افلام عيد الاضحي 2023

فيلم بيت الروبي

بدء عرض فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز، اول امس الأربعاء، في دور السينما، وإستطاع ان يحقق 5 ملايين جنية في الثلاث ايام فقط استعدادًا للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وإستطاع الفيلم ان يخطف الانظار بالنجوم التي تشارك به .

فيلم مستر إكس

وفيلم مستر إكس الذي يشارك في موسم عيد الاضحي وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت حول، حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات وبين محامية تضعها الظروف في طريقه فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

فيلم البعبع

وفيلم البعبع المقرر عرضة في عيد الاضحي ويشارك به العديد من النجوم الكبار ابزهم الفنان أمير كرارة ومحمد عبد، تدور احداث الفيلم في إطار من الأكشن ويجسد أمير كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يبتعد عن الاجرام ويدعي «سلطان» ولكن عقب ابتعادة تواجهة الكثير من المشاكل والموافق ويعمل علي الابتعاد عنها هو صديقه سوكا «محمد عبد الرحمن».

فيلم تاج

فيلم تاج الذي اثار ضجة كبيرة عقب طرح البوستر الخاص بالفيلم والفيلم من بطولة الفنان تامر حسني، وإستطاع ان يحقق نجاح باهر عقب عرضة للإعلان الرسمي الخاص به وتدور احداث فيلم تاج حول شخصية حسن (تامر حسني) الذي يجد نفسة بطل خارق.