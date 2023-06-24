ظهرت بالاسماء.. رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 جميع للمحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

‏يبحث العديد من الطلاب على محرك البحث العالمي جوجل عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 ‏‏للاستعلام عن النتيجة خاصة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام السابقة حيث تزايدت عمليات البحث ‏عقب أن قامت وزارة ‏تربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها ‏وخلال ذلك المقال سوف نقدم لكم طريقة الاستعلام عن res-ye.net نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس ‏على مستوى جميع المحافظات وذلك من ضمن خدماتنا ‏التي نقدمها للمتابعين الحصول على ما يبحث عنه ‏وللمزيد من ‏المعلومات تابعونا.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

‏قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 والتي تتمثل في الآتي:

‏أولا إعلان نتائج طلاب الصف الأول حتى الصف الرابع خلال يوم الخميس الذي يوافق 22 يونيو 2023.

‏ثانيا إعلان نتائج طلاب الصف الخامس حتى الصف الثامن خلال يوم الجمعة الذي يوافق 23 يونيو 2023.

‏وإعلان نتائج طلاب الصف التاسع حتى الصف الحادي عشر خلال يوم السبت الذي يوافق 24 يونيو 2023.

‏بينما يتم إعلان نتائج طلاب الصف الثاني عشر بجميع المسارات خلال يوم الاثنين الذي يوافق 26 يونيو 2023.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

‏نقدم لكم طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 و رابط الاستعلام عن النتائج للصف الثالث الثانوي للقسمين العلمي والأدبي ‏حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث الثانوي رسمياً من خلال رقم الجلوس www.yemenexam.com ‏وتتمثل الخطوات في التالي:

‏أولا أدخل على الموقع التابع إلى وزارة التربية والتعليم في اليمن من هنا.

‏ثم اضغط على خانة الاستعلام عن النتائج.

‏انقر على المرحلة التعليمية الخاصة بالطالب.

‏ثم اكتب رقم جلوس الطالب.

‏وبعدها اضغط على ايقونة استعلام ‏انتظر قليلا حتى تظهر النتيجة أمامك من قبل رابط موقع وزارة التربية والتعليم res-ye.net.

‏كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من خلال الاتصال هاتفيا على رقم 161 او عن طريق إرسال رقم الجلوس الخاص بالطالب برسالة sms ‏من خلال شبكة الاتصالات اليمنية للموبايل على نفس الرقم.

‏نتيجة طلاب الثانوية العامة اليمن 2023

‏من المقرر انه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 خلال يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى الوزارة على مستوى جميع المحافظات حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على ‏النتائج ‏حيث قامت وزارة التربية اليمنية في تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بعد الانتهاء من عمليات تصحيح اوراق ‏بيت الطلاب ورصد الدرجات في الكنترول.