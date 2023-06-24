ياسمين عز بطرحه على الهواء اليوم من شهر يونيو 2023 ..أرادوا إخفاء إسمها

ياسمين عز بطرحه، رادوا الكثير إخفاء إسم الإعلامي ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس بسبب محتواها الغير مرغوب منه عند بعض المتابعين، ولكن تصدرت محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لاخر تصريحاتها التي قدمتها بواسطة برنامجها، حيث يريد الكثير مشاهدة فيديو ياسمين عز بطرحه على الهواء وماذا نصحت الانسات، حيث قامت الإعلامية ياسمين عز بتخصيص فقرة في حلقة برنامجها «كلام الناس» والمعروض على قناة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، عن طرق لف الحجاب للفتيات، وهي موضحة طرق لف الحجاب في المناسبات والأفراح، حيث يريد الكثير تفاصيل عن ياسمين عن وهل ياسمين عز متجوزة ام لا، والكثير أيضا يريد معرفة صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

فيديو ياسمين عز بطرحه على الهواء

هذه وقد أصبحت ياسمين عز بالحجاب كم أكثر المواضيع الرائجة على محرك البحث، وفي خلال الفقرة، فقد ارتدت «عز» الحجاب، قائلة: «كان معانا ضيفة متخصصة في لف الحجاب، ولكن قد حصل ظرف وأنا اللي هقدم الفقرة، وأنا بعرف ألف الحجاب»، حيث أوضحت أفضل طرق لف الحجاب على الهواء، قائلة: «بعرف أعمل كل طرق لف الطرح»، بينما أوضحت أيضا ياسمين عز أن الحجاب هو من أحسن الحاجات الموجودة في الدنيا، متابعة «وربنا يهدينا جميعا.

سبب هجوم ميرفت النحاس على ياسمين عز

ياسمين عز بالحجاب، هذه وفي وقت سابق، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، اسم الإعلامية اللبنانية ميرفت النحاس مذيعة قناة الجديد، بعد قد هجومها على الإعلامية ياسمين عز بسبب تصريحاتها عن المرأة اللبنانية، حيث شنت ميرفت النحاس هجوما عنيفا على ياسمين عز من خلال شاشة الجديد بعد تصريحاتها الأخيرة على المرأة اللبنانية، بينما ارسلت ميرنا رسالة قوية لياسمين عز تحمل مضمونها انتقادت لاذعة وأكدت أنها قد لا تسمح لياسمين أن تنتقد أو تسخر من المرأة اللبنانية أو الأكلات اللبنانية، وسبب هذا الهجوم لم يكون بسبب الحجاب والطرحه.

اخر اخبار ياسمين عز

هذه وقد قالت ياسمين عز عبر برنامجها أن مهم جدا في الطرحة خامة القماشة، لما قد تكون القماشة ماسكة نفسها وحلوة بتدي شكل حلو، بينما إضافات أيضا الباندانا أحلى نوع لأنها مفتوحة من ورا.

حيث تقدري تتحكمي فيها وتساعدك في رسمة الوش، وتابعت أيضا دي اسمها الطريقة التركي، وفعلا لما لبستها بقيت شبه الأتراك، لكن أنا مصرية نقية وأفتخر إني مصرية، وطالما عملناها في كلام الناس خلاص بقت طريقة مصرية بتاعتنا.