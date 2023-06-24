كم راتب روبن نيفيز مع الهلال السعودي .. من هو نيفيز لاعب الهلال الجديد

اعلن نادي الهلال السعودي امس عن التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز قادماً من نادي ولفرهامبتون الإنجليزي وجدير ان اللاعب كان من المفترض ان ينتقل إلي نادي برشلونة ولكنة فضل الهلال السعودي واعلن انتقالة إلي الفريق وذلك بسبب الاغرائات المالية التي تحصل عليها حيث اعلن النادي السعودي انه سوف يتقاضي 10 أضعاف راتبة في ولفرهامبتون الإنجليزي.

من هو نيفيز لاعب الهلال الجديد

وجدير ان النادي السعودي الهلال الذي فشل في تحقيق اي بطولة هذا الموسم تمكن من الحصول على خدمات روبن نيفيز، قادماً من نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، والذي كان أحد أهم أهداف نادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري ولكنه فضل الازرق السعودي علي النادي الكتالوني.

يتميز اللاعب البرتغالي روبن نيفيز بالكثير من المزيا وهو من اهم لاعبي خط الوسط بالعالم وإستطاع ان يجذب حولة الانظار بفترة بسيطة منذ انتقالة إلي النادي الانجليزي ولكنه قرر ان ينهي مسيرته في اوروبا والانتقال إلي الدوري السعودي، وجدير ان الهلال تعاقد مع ليعوض مركز سلمان الفرج الذي تعرض للكثير من الاصابات بالفترة الماضية.

راتب روبن نيفيز مع الهلال السعودي

اعلن الناد السعودي الهلال ان اللاعب سوف يتقاضى مع الهلال ضعف راتبة وجدير ان روبن كان يحصل مع نادية السابق، ولفرهامبتون 50 ألف جنيه استرليني، وعقب انتقالة إلي الهلال السعودي سيكون راتبة السنوي 30 مليون يورو .