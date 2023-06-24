مشاهدة مسلسل المدار الحلقة الاولي Dönence مترجم عربي على Kanal D + موعد عرض

يبحث محبي ومتابعي الدرما التركية بالوقت الحالي على الاعمال الجديدة التي من المفترض أن تعرض في بداية الصيف ومع توقف الاعمال التركية بالفترة الماضية، وذلك بسبب حصول النجوم علي عطلة صيفية، واعلنت قناة Kanal D عن عرض أحدث الاعمال التركية مسلسل المدار Dönence والذي يعد من أكثر الاعمال التركية ترقب من قبل محبي الدراما التركية بالوقت الحالي والمسلسل سوف يعرض لأول مرة على المنصات العربية المعروفة ابرزها قصة عشق لاروزا.

مشاهدة مسلسل المدار الحلقة الاولي

وجدير ان الدراما التركية استطاعت أن تقتحم البيوت العربية، وبات الجميع يسعي لمشاهدة تلك الأعمال وإستطاعة ان تحقق نسب مشاهدة كبيرة في الوطن العربي وايضا الدول الاوروبية، وتجذب تلك الأعمال المشاهدين بسبب الحبكة الدرامية المحكمة مثل الكثير من الأعمال التركية التي عرضت بالفترة الأخيرة ابرزهم قيامة عثمان التركي ومسلسل طائر الرفراف وجول جمال وغيرة من الاعمال التركية المعروفة .

قصة مسلسل المدار

تدور قصة مسلسل المدار الذي تشاهدون بداية من الشهر القادم، حول حب من نوع مختلف تفي اطار تركي درامي شيق، ذات حبكة درامية شديدة الجذب.

موعد عرض مسلسل المدار Dönence

وتشاهدون الحلقة الاولي من المسلسل التركي المدار علي قناة Kanal D وسوف يبدء عرضة في الرابع من يوليو القادم .

اي قناة تنقل مسلسل المدار 2023

وتشاهدون اولي الحلقات من مسلسل المدار التركي على شاشة قناة Kanal D.

منصات تعرض مسلسل المدار

ويستطيع محبي الاعمال متابعة الحلقة بعد عرضها علي قناة Kanal D أون لاين عبر الانترنت بجودة عالية HD من خلال موقع قصة عشق، وموقع لاروزا.

أبطال مسلسل المدار