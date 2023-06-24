مشاهدة فيلم مستر اكس 2023 كامل اون لاين علي موقع ماي سيما بديل ايجي بست

مشاهدة فيلم مستر اكس 2023 كامل اون لاين، طرح بالاونة الأخيرة الاعلان الرسمي الخاص بفيلم النجم الكبير احمد فهمي احد النجوم بالوطن العربي والذي يشارك في موسم عيد الاضحي بأحدث اعمالة، وحالة من الترقب الشديد من قبل محبي الأفلام العربية بسبب مشاركة العديد من النجوم في عيد الاضحي بخلاف موسم عيد الفطر، الذي كان فارغ للغاية ولكن الجميع يتوقع نجاح باهر لكافة الاعمال التي سوف تعرض وذلك بسبب مشاركة نخبة كبيرة من النجوم بالاعمال .

مشاهدة فيلم مستر اكس 2023 كامل اون لاين

وإستطاع الاعلان الرسمي الخاص بفيلم مستر أكس عقب عرضة أن يحقق 200 ألف مشاهدة علي موقع المشاهدات «يوتيوب»، قبل أيام من طرحه في دور العرض السينمائي للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2023، لذلك الجميع يترقب عرض الفيلم بسبب الكوميديا المتوفرة بالفيلم والنجوم التي تشارك به، وإستطاع الاغنية الدعائية الخاصة بالفيلم التي طرحها أحمد سعد ان تحقق ملايين المشاهدة وباتت ترند رقم واحد علي مستوي الوطن العربي.

ويشه فيلم مستر إكس لأول مرة ان يشارك عمل مع زوجتة وجدير أنهم شاركو بالعديد من الاعمال مع بعضهم سوياً ولكن لم تكن زوجة احمد فهمي وذلك أول تعاون سنمائي بين الطرفين وكانت التعاونات الأخيرة في الدراما والفيلم من بطولة أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ومحمود حافظ، وهو قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.

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