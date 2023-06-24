الان ظهرت نتائج الصف الثاني عشر 2023 بالرقم المدني الكويت عبر رابط وزارة التربية الكويتية

نتائج الصف الثاني عشر، فى الكويت 2023 حيث يبحثون الطلاب عن موعد ظهور النتائج والرابط الذي يمكن من خلاله الحصول عليها، بعد انتهاء الاختبارات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية سابقًا أن النتائج ستكون على الإنترنت، ويمكن الحصول عليها من موقع الوزارة، دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة التي أدى فيها الطالب الامتحان، ومن المهم الإشارة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المدارس في الكويت التي رفعت بالفعل نتائج الصف الثاني عشر، وتشمل بعض هذه المدارس، مدرسة سعود العسكرية، ومدرسة الراشدية، ومدرسة الشهيد عبدالله السالم، ومدرسة الامام الغزالي، ومدرسة السلام الثانوية.

موعد الاعلان نتائج الصف الثاني عشر 2023

يمكن للطالب في الكويت الحصول على نتيجة الصف الثاني عشر عن طريق إدخال الرقم المدني الخاص به على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتية، وقد أعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثاني عشر في المعهد الديني في الـ 25 من يونيو، وتعمل الوزارة بجهود متواصلة على رفع النتائج في الموعد المحدد لها، وفي الوقت نفسه ستتم إعلان نتائج مرحلة الثانوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة، مما يسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم بسرعة وسهولة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثاني عشر 2023

يمكن الحصول على نتائج الصف الثاني عشر في الكويت باتباع بعض الخطوات البسيطة: