نتائج الصف الثاني عشر 2023 في الكويت بالرقم المدني المربع الإلكتروني| وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw

نتائج الصف الثاني عشر الكويت بالرقم المدني المربع الالكتروني …تُعتبر نتائج الصف الثاني عشر في الكويت من أهم الأحداث التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج لمعرفة مدى نجاحهم في الامتحانات والتقدم إلى المرحلة التالية. ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع المربع الالكتروني الذي يوفر للطلاب وأولياء الأمور فرصة الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر.

نتائج الصف الثاني عشر 2023 في الكويت بالرقم المدني

1. الدخول إلى موقع المربع الالكتروني: يمكن الدخول إلى موقع المربع الالكتروني عن طريق استخدام الرابط الرسمي انقر على الرابط التالي https://www.moe.edu.kw/

2. تحديد الفصل الدراسي والسنة الدراسية: يجب تحديد الفصل الدراسي والسنة الدراسية المراد الاستعلام عن نتائجها.

3. إدخال الرقم المدني: يجب إدخال الرقم المدني للطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عن نتيجتها.

4. الضغط على زر “بحث”: بعد إدخال البيانات المطلوبة، يمكن النقر على زر “بحث” للحصول على النتائج.

5. الاطلاع على النتائج: سيتم عرض نتائج الطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عنها على الشاشة، ويمكن الحصول على نسخة من نتائج الصف الثاني عشر 2023 في الكويت عبر الضغط على زر “طباعة”.