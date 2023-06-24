لو انتوا عرسان جداد.. استخرج حالًا بطاقة تموين جديدة اونلاين من المنزل لأول مره “هي دي الاخبار ولا بلاش”

تقدم وزارة التموين خدمة فريدة تتمثل في إمكانية الحصول على بطاقة تموين جديدة للمتزوجين من خلال الطلب عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل عملية فصل الزوجة عن بطاقة التموين الخاصة بأسرتها ودمجها مع بطاقة زوجها، يشترط في هذه الخدمة أن يكون الفرد مسجلاً في نظام الدعم التمويني ويحصل على مخصصات شهرية على بطاقة أسرته. كما يجب أن يكون الزوج حاملًا لبطاقة تموين باسمه. تعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات التموينية المتاحة والتي تسهم في تسهيل إجراءات توزيع المواد الغذائية للأسر المستحقة.

استخراج بطاقة تموين جديدة للمتزوجين

توفر وزارة التموين خدمة حصرية تسمح للأزواج للحصول على بطاقة تموين جديدة للمتزوجين من منازلهم عبر الإنترنت، من خلال خدمة الفصل الاجتماعي التي تتاح عبر بوابة مصر الرقمية. يمكن اتباع الخطوات التالية لاستخراج البطاقة:

قم بالدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط المتاح. اختر قسم التموين من الأيقونات المتاحة. انقر على أيقونة الفصل الاجتماعي وقم بتسجيل بيانات الحساب الخاصة بك. حدد سبب الفصل الاجتماعي للبطاقة التموينية من قائمة الخيارات المتاحة، ثم انقر على الزر التالي. يمكنك البدء في استخراج بطاقة التموين عبر إدخال بيانات العنوان الخاصة بك. يتطلب ذلك إدخال تفاصيل العنوان بشكل مفصل باللغة العربية، مثل اسم المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة. بعد ذلك، اضغط على الزر التالي. سيتم عرض جميع البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها، وسيتوفر خيار التعديل إذا كانت هناك حاجة لذلك. بمجرد التأكد من صحة البيانات، اضغط على الزر التالي. ستظهر رسالة تفيد بنجاح إرسال الطلب، ويمكنك تتبع حالة الطلب عن طريق النقر على خانة “تتبع الطلب”.

من خلال هذه الخدمة المتاحة عبر الإنترنت، يمكنك الاستفادة من العملية بسهولة وراحة من منزلك دون الحاجة للانتقال إلى المكاتب الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم

لإستخراج بطاقة تموين للمتزوجين، يتطلب تقديم المستندات التالية:

نسخة من البطاقة الشخصية.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

إيصالات الكهرباء أو التليفون أو الغاز.

مستندات تدل على الحالة الاجتماعية للمواطن.

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

نسخ بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.

مستندات تثبت استحقاق صاحب الطلب للحصول على بطاقة التموين.

تحتاج هذه المستندات لإثبات الهوية والحالة الاجتماعية وحق استحقاق الفرد للبطاقة التموينية.