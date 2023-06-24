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القنوات الناقلة لبطولة can u23| القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا تحت 23 سنة بالمغرب وجدول المباريات بالمواعيد

اميرةمنذ 26 دقيقة
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القنوات الناقلة لبطولة can u23

ستتم بثّ مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة في المغرب 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني، تُعتبر هذه البطولة الكروية التي تقام كل عامين فرصة للمنتخبات الوطنية للناشئين تحت سن 23 عامًا في القارة الأفريقية للتنافس، تهدف هذه البطولة إلى تعزيز وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم في إفريقيا، وتمنح اللاعبين الشباب الفرصة للتألق والظهور بشكل جيد، وسوف نقوم في موقعنا، السعودية نيوز، بنشر قائمة القنوات التي ستقوم بنقل هذه البطولة الرائعة، بالإضافة إلى بعض الترددات الخاصة بها.

القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا تحت سن الـ 23

قناة الرياضية المغربية الأرضية هي القناة الرسمية التي تبث المباريات المقامة في المغرب، وهي تقدم بث مجاني لهذه المباريات، بينما تُعتبر قنوات بي ان سبورتس القطرية من بين أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، ومن المرجح أن تنقل مباريات البطولة عبر قنواتها المختلفة، يرجى ملاحظة أن التردد الخاص بقناة المغربية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، ويجب الاعتماد على مصادر محلية للحصول على معلومات أكثر دقة بشأن البث المباشر لمباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لعام 2023، حيث قد تختلف هذه المعلومات وفقًا للموقع الجغرافي والاتفاقيات التلفزيونية في كل بلد.

تردد قناة الرياضية المغربية 2023

يمكنكم تحميل تردد قناة الرياضية المغربية من خلال ادخال الترددات التالية:

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Nilesat 2017 غرب11476عمودي27500DVB-S QPSK 3/4مفتوح
Arabsat 2C/2D/3A26 شرق12683عمودي27500DVB-S QPSK 3/4مفتوح
Eutelsat II f321.5 شرق11569أفقي9500DVB-S2 8PSK 3/4مفتوح
Hot Bird 9 (13C)13 شرق10873عمودي27500DVB-S2 8PSK 3/4مفتوح

 

جدول المباريات بكأس الأمم الافريقية

مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

التاريخالمباراةالوقتالقنوات الناقلة
24 يونيو 2023المغرب vs غينيا21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
25 يونيو 2023غانا vs الكونغو16:00 بتوقيت المغرب / 18:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
25 يونيو 2023مصر vs النيجر18:00 بتوقيت المغرب / 20:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
25 يونيو 2023مالي vs الغابون21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
27 يونيو 2023الكونغو vs غينيا18:00 بتوقيت المغرب / 20:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
27 يونيو 2023المغرب vs غانا21:00

 

مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

التاريخالمباراةالوقتالقنوات الناقلة
28 يونيو 2023مصر vs مالي18:00 بتوقيت المغرب / 20:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
28 يونيو 2023الغابون vs النيجر21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
30 يونيو 2023الكونغو vs المغرب21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
30 يونيو 2023غينيا vs غانا21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
1 يوليو 2023النيجر vs مالي21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعوديةقناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
1 يوليو 2023الغابون vs مصر21:00 بتوقيت المغرب

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اميرةمنذ 26 دقيقة
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