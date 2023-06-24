القنوات الناقلة لبطولة can u23| القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا تحت 23 سنة بالمغرب وجدول المباريات بالمواعيد
ستتم بثّ مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة في المغرب 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني، تُعتبر هذه البطولة الكروية التي تقام كل عامين فرصة للمنتخبات الوطنية للناشئين تحت سن 23 عامًا في القارة الأفريقية للتنافس، تهدف هذه البطولة إلى تعزيز وتطوير المواهب الشابة في كرة القدم في إفريقيا، وتمنح اللاعبين الشباب الفرصة للتألق والظهور بشكل جيد، وسوف نقوم في موقعنا، السعودية نيوز، بنشر قائمة القنوات التي ستقوم بنقل هذه البطولة الرائعة، بالإضافة إلى بعض الترددات الخاصة بها.
القنوات الناقلة لكأس امم افريقيا تحت سن الـ 23
قناة الرياضية المغربية الأرضية هي القناة الرسمية التي تبث المباريات المقامة في المغرب، وهي تقدم بث مجاني لهذه المباريات، بينما تُعتبر قنوات بي ان سبورتس القطرية من بين أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، ومن المرجح أن تنقل مباريات البطولة عبر قنواتها المختلفة، يرجى ملاحظة أن التردد الخاص بقناة المغربية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، ويجب الاعتماد على مصادر محلية للحصول على معلومات أكثر دقة بشأن البث المباشر لمباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لعام 2023، حيث قد تختلف هذه المعلومات وفقًا للموقع الجغرافي والاتفاقيات التلفزيونية في كل بلد.
تردد قناة الرياضية المغربية 2023
يمكنكم تحميل تردد قناة الرياضية المغربية من خلال ادخال الترددات التالية:
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 201
|7 غرب
|11476
|عمودي
|27500
|DVB-S QPSK 3/4
|مفتوح
|Arabsat 2C/2D/3A
|26 شرق
|12683
|عمودي
|27500
|DVB-S QPSK 3/4
|مفتوح
|Eutelsat II f3
|21.5 شرق
|11569
|أفقي
|9500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|مفتوح
|Hot Bird 9 (13C)
|13 شرق
|10873
|عمودي
|27500
|DVB-S2 8PSK 3/4
|مفتوح
جدول المباريات بكأس الأمم الافريقية
مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة
|التاريخ
|المباراة
|الوقت
|القنوات الناقلة
|24 يونيو 2023
|المغرب vs غينيا
|21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|25 يونيو 2023
|غانا vs الكونغو
|16:00 بتوقيت المغرب / 18:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|25 يونيو 2023
|مصر vs النيجر
|18:00 بتوقيت المغرب / 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|25 يونيو 2023
|مالي vs الغابون
|21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|27 يونيو 2023
|الكونغو vs غينيا
|18:00 بتوقيت المغرب / 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|27 يونيو 2023
|المغرب vs غانا
|21:00
مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة
|التاريخ
|المباراة
|الوقت
|القنوات الناقلة
|28 يونيو 2023
|مصر vs مالي
|18:00 بتوقيت المغرب / 20:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|28 يونيو 2023
|الغابون vs النيجر
|21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|30 يونيو 2023
|الكونغو vs المغرب
|21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|30 يونيو 2023
|غينيا vs غانا
|21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|1 يوليو 2023
|النيجر vs مالي
|21:00 بتوقيت المغرب / 23:00 بتوقيت مصر والسعودية
|قناة الرياضية المغربية الأرضية وbeIN SPORTS HD
|1 يوليو 2023
|الغابون vs مصر
|21:00 بتوقيت المغرب