يابختك لو انت منهم.. صرف مكافأة 1000 لهؤلاء و500 جنيه لهذه الفئات قبل عيد الاضحي

صرف مكافأة 1000 جنيه لهؤلاء لقد تلقت جامعة المنيا بفرحة وسرور بالغين الإعلان عن إلتزامها القوي بتقدير ورفاهية موظفيها. تأتي هذه البشرى المبهجة كدليل على التزام الجامعة بتعزيز رضا الموظفين ودعمهم. تأتي هذه المكافأة المالية كجزء من استراتيجية الجامعة المبتكرة الموجهة نحو تعزيز وتحفيز العنصر البشري، مع التركيز على الجانب الاجتماعي. تسعى الجامعة جاهدة لخلق بيئة عمل ملهمة تشجع على الإبداع وتحقيق الإنجازات.

صرف مكافأة 1000 جنيه لهؤلاء

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن هناك قرارًا مبتكرًا صدر عن إدارة الجامعة، والذي يتضمن صرف مكافأة 1000 جنيه لهؤلاء للعاملين بالجامعة، يأتي هذا القرار كتقدير للجهود المبذولة من قبل العاملين وكدافع لهم لتحقيق المزيد وتطوير أدائهم بشكل مستمر.

بقرارها الجريء بمنح المكافأة لجميع العاملين في جامعة المنيا، تعكس الجامعة تفانيها واهتمامها العميق بموظفيها، وتعترف بالجهود المستمرة التي يبذلونها. تطمح الجامعة إلى المضي قدمًا في مسيرة النجاح والتميز، بمساعدة فريق العمل المتحفز والملتزم الذي يشكل أحد أهم أصولها.

صرف مكافأة قدرها 500 جنيه لهذه الفئات

تلبيةً لتوجيهات مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين في الجامعات المصرية، اتخذت جامعة المنيا قرارًا بصرف مكافأة مالية قدرها 500 جنيه للفئات المستوفية للضوابط والآليات المحددة، يأتي هذا القرار ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز رضا الموظفين وتحفيزهم، وتنسجم مع استراتيجية الجامعة في دعم العنصر البشري وتعزيز الجانب الاجتماعي.

تُعَدُّ هذه الخُطْوَة الجديدة صرف مكافأة 1000 جنيه لهؤلاء رسالة واضحة وصَرِيحَة لجميع العاملين في جامعة المنيا، تُعَبِّر عن تَقْدير الجامِعَة لجُهودهم وتُعْتَرِف بأهمية الدور الذي يلعبونه في نَجَاح الجامِعَة، إنها إِشَارَةٌ قَوِيَّةٌ تُظهِر الالتِزام الثَّابِت للجامِعَة بتَطوِيرِ بيئة عمل إيجابية تَحْفَّزُ الإبدَاع وتَعِزِّزُ رضا الموظفين، ممَّا يَؤدي في النِّهَايةِ إِلَى تَحْقِيقِ التَّمَيُّزِ المُسْتَدَامِ في مَجَالِ التَّعْلِيمِ وَالْبَحْثِ العِلْمِيِّ.