هي دي الاخبار ولا بلاش.. زيادة رواتب القطاع الخاص رسميًا بدءًا من هذا الموعد تبعًا لقرارات الدولة

زيادة رواتب القطاع الخاص بعدما ان تلقى المجلس العديد من الاعتذارات بخصوص تنفيذ الآلية المحددة، وذلك بسبب الظروف الإنتاجية التي تواجهها بعض الشركات وتوقف خطوط الإنتاج نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة في قطاع الأغذية، تم تطبيق الآلية بنجاح في شركات الشيبسي والمشروبات الغازية والصناعات الثقيلة والإنشاء وقطاع الألبان والنظافة في مصر، ومن جانب آخر، قدم عدد كبير من شركات قطاع الملابس والتعليم اعتذاراتها لعدم الامتثال للآلية المحددة. وتم استثناء أكثر من ربع الشركات العاملة في القطاع الخاص بسبب صعوباتها المالية.

زيادة رواتب القطاع الخاص

تأتي المفاجأة السارة من القطاع الخاص في مصر، حيث ستشهد زيادة رواتب القطاع الخاص اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، حيث قررت الشركات رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 جنيه. جاء هذا القرار بعد توصية المجلس القومي للأجور أمس الإثنين بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بمقدار 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة ابتداءً من شهر يوليو المقبل.

زيادة الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص والعام 2023

كما ذكرنا انه بدءًا من شهر يوليو، ستشهد زيادة رواتب القطاع الخاص، ستُطبَّق هذه الزيادة على جميع العاملين في القطاع الخاص، حيث تم رفع الحد الأدنى بمقدار 300 جنيه، وبالتالي، ارتفع الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه. تم اتخاذ هذا القرار بعد قرار الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وتم تطبيق الزيادات منذ أبريل عام 2023. وفيما يلي تفاصيل المرتبات بعد الزيادة في الرواتب للقطاع العام: