يافرحة ما تمت.. الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات + وقف صرف الخبز المدعم نهائيًا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات التي تبين لنا في حالة تأكد التلاعب بأي من المعلومات المذكورة في البيانات الخاصة بالبطاقة عند استخدام المواطن لموقع “دعم مصر” للحصول على الخدمات التموينية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة قرارًا يمنع صرف الخبز المدعم والسلع التموينية لمجموعة محددة من المستفيدين من الدعم عن طريق البطاقات التموينية بسبب اكتشاف عمليات بيع الخبز المدعم.

الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات

وفقًا للتدابير المتخذة، يتم تحديد عقوبات لترك بطاقة التموين لدى أصحاب المخابز البلدية، في المرة الأولى، يتم إصدار إنذار لصاحب المخبز لتوضيح أن هذا الفعل يعتبر جريمة تستوجب عقوبة قانونية. في حالة تكرار الفعل للمرة الثانية، سيتم تنفيذ العقوبة الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات تمامًا، ولن يتم استعادة صلاحيتها في المستقبل.

وأشارت الوزارة في إعلان سابق إلى وجود فئات محددة يتم منعها من استلام المنتجات التموينية والخبز المدعم، نظرًا لتورط صاحب المخبز والفرد في بيع الخبز المدعم بمخالفة للقانون.

الفئات المحرومة من التموين والخبز المدعم نهائيا

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد الفئات التي لا يحق لها الحصول على بطاقات التموين، الغاء بطاقة التموين لهذه الفئات نظرًا لأنها تعتبر غير مستحقة لهذه البطاقات، وتتضمن هذه الفئات:

أصحاب الوظائف الحرفية وأصحاب الأعمال. أصحاب السيارات الفارهة بجميع أنواعها. الأشخاص الذين يتحملون ضرائب تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه. أصحاب الشركات والمؤسسات التي تفوق قيمتها 10 ملايين جنيه. أصحاب السيارات ذات الطرازات من عام 2014 وما بعده. الأفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة ومهام عليا في البلاد. أصحاب الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة. الأسر التي تدفع مصروفات دراسية تزيد عن 20 ألف جنيه لجميع الأطفال. الأشخاص الذين يسددون ضريبة القيمة المضافة. أي مواطن يتجاوز استهلاكه الشهري للكهرباء 650 كيلو واط، وهذا ينتج عنه فاتورة كهرباء تزيد قيمتها عن 800 جنيه، فضلاً عن جميع المواطنين الذين يندرجون ضمن فئات استهلاك الكهرباء العالية.

هذه القرارات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحديد المستحقين الفعليين للدعم التمويني وضمان توجيهه للفئات التي تحتاجه بشكل أكبر.