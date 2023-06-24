“الان”رابط نظام نور للنتائج 1444 جميع المراحل برقم الهوية في كل المملكه ادخل شوف
نظام نور للنتائج 1444 جميع المراحل برقم الهوية الذي يُعد الموقع الإلكتروني الرائد لخدمة العملية التعليمية بالممكلة العربية السعودية، والذي قامت الوزارة بتطويره لتسهيل الوصول للخدمات التعليمية المختلفة، ومن خلاله يتمتع الطلاب وأولياء أمورهم بفوائد عديدة الذي يقدم خدمات مهمة، ومن بين تلك الخدمات استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية 1444، لهذا نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 1444 برقم الهوية.
كيف اطلع نتائج الطلاب 1444
بدأ ماراثون الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث في جميع المناطق للمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأحد 19 ذي القعدة 1444 والموافق 18 يونيو 2023، حيث أكدت الوزارة أن عدد الطلاب الحاضرين تجاوز 6 ملايين بداية من الصف الثالث الابتدائي مروراً بالمرحلة المتوسطة ووصولاً للصف الثالث الثانوي، وقد انتهت الاختبارات يوم الخميس حيث استمرت 6 أيام، والآن يترقب أولياء الأمور لحظة استخراج نتائج الطلاب من نظام نور.
رابط نظام نور للنتائج 1444 جميع المراحل برقم الهوية
- زيارة موقع نظام نور الرسمي على شبكات الإنترنت.
- تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك على نظام نور باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بينما تظهر لك الواجهة الرئيسية لمنصة نور.
- يجب البحث عن قسم يحمل عنوان “نتائج الطلاب” أو “الاستعلام عن النتائج”.
- كما يجب النقر على رابط نتائج الطلاب للوصول لصفحة الاستعلام عن النتائج.
- سيتطلب منك إدخال بعض المعلومات الخاصة بالطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.
- بينما تضمن هذه المعلومات رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية للطالب ورمز التحقق.
- كما يجب التأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها ومراجعتها جيداً.
- يتم الآن الضغط على زر استعلام أو عرض النتيجة.
- وسوف تظهر النتيجة على الشاشة إذا تم العثور على المعلومات المقدمة.
- وتتضمن النتيجة تفاصيل مثل الدرجات المحصلة في كل المواد وتقدير العام.