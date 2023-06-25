رابط نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج التاسع سوريا 2023، التي اصبحت محور اهتمام الكثير خلال الساعات الماضية، وعلى الرغم من انتهاء الامتحانات في كافة المحافظات السورية الا أن وزارة التعليم السورية أكدت أنها لم تنتهي من عملية التصحيح وهذا كان السبب الحقيقي وراء تأخير الاعلان عنه النتائج، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب خلال الساعات الأولى المقبلة، وإليكم خطوات الاستعلام.

نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب

حيث صرح الدكتور”بسام إبراهيم” الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتاب خلال الساعات الأولى المقبلة، حتى يتمكن الطلاب من الإطمئنان على نتائجهم وقضاء إجازة نهاية العام الدراسي دون الشعور بقلق.

وأشار “بسام” خلال حديثه على قناة سوريا الفضائية إلى أن الوزارة تتابع أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون وقوع الظلم على أحد، وأضاف إلى أن المؤشرات الأولية لنتيجة التاسع سوريا 2023 تؤكد نسب نجاح الطلاب بنسبة 80%، مشيراً إلى أنها نسبة جيدة وتؤكد على نجاح تطبيق الخطة التي وضعتها الوزارة مطلع العام الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023