ℕ𝕆𝕎 .. لينك ✅ نتائج البيام bem onec dz 2023 عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات | نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023

إنتهي وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالساعات الماضية من عملية تصحيح الاوراق الخاصة بنتائج البيام بالجزائر وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب بالوقت الحالي وذلك من أجل الحصول علي رابط موقع كشف نتائج البيام / شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، الذي سيتوافر عليه النتائج بالساعات القادم وجدير ان الوزارة اعلنت ان النتائج سوف تظهر على موقع bem.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يبحث الالف من الطلاب عن كيفية الحصول على الشهادة المتوسطة بيام 2023، كما انه تم اعلان من قبل وزير التربية عن انتهاء اعمال التصحيح وتدقيق الأوراق فقد انتهي طلاب المرحلة المتوسطة من أداء الامتحانات وذلك خلال شهر يونيو 2023 ويمكننا الحصول على النتائج من خلال وزارة التربية الوطنية لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر ان خلال ساعات قليلة، وبالتحديد مساء اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من جوان بشكل رسمي نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر، وجدير ان هنا اكثر من 700 ألف طالب وطالبة ينتظروف استخراج النتائج بشكل كبير .

رابط استخراج نتائج البيام bem onec dz 2023 عبر الديوان الوطني للامتحانات

ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توضيح خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط ، بدون اي مشاكل علي جميع الطلاب الان اتباع الخطوات التي نوفرها لحضراتكم بالصور والشرح المفصل وذلك بسبب عدم مواجهة اي عناء لحضراتكم اثناء الحصول علي نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام عن طريق برقم التسجيل فقط على الاقل، ولكن في السنوات الاخيرة وزارة التربية الوطنية ارتأت ان يكون الكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 عبر ثلاث خطوات بسيطة وهي:

وجدير ان الجميع يمكن الحصول علي نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات: bem.onec.dz

أولا علي الراغبين بالحصول علي النتيجة القيام بزيارة رابط الديوان الوطني للمتحانات والمسابقات بيام http://bem.onec.dz/

أدخل رقم التسجيل والرقم السري والاجابة عن سؤال الامان

اين تجد الرقم السري لشهادة التعليم المتوسط 2023 ؟

الرقم السري هو الرقم الذي قام الطالب بحجزه اثناء عملية التسجيل ويستطيع الطالب أيضا الحصول عليه اما في وصل ايداع الملف او الاستدعاء كما يمكن الحصوص عليه من مؤسستك.

ويستطيع الجميع الان الحصول علي النتيجة علي الموقع بدون مشاكل وتجدون رابط النتيجة متوفرة في المقال التالي وبات الكثير من الطلاب يسعون للحصول علي الرابط وستجدونة متوفر بالاسفل عبر موقعنا البديل مباشر بدون اي مشاكل وسوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل في حالة عدم القدرة علي الحصول علي النتيجة .

نسبة النجاح في نتائج البيام

وفيما يلي نستعرض نسبة النجاح في كل ولاية بالتفصيل:

ولاية الجزائر: سجلت نسبة نجاح بلغت 68.12 بالمائة.

ولاية وهران: حققت نسبة نجاح قدرها 65.75 بالمائة.

ولاية تيزي وزو: سجلت نسبة نجاح تبلغ 63.50 بالمائة.

ولاية قسنطينة: حققت نسبة نجاح بنسبة 61.80 بالمائة.

ولاية سطيف: سجلت نسبة نجاح تصل إلى 59.90 بالمائة.

موعد نتائج البيام

الإعلان عن نتائج #إمتحان_شهادة_التعليم_ المتوسط غدا الأحد الساعة 16.00 مساء.

المترشحين أحرار فيمكنهم الاطلاع على نتائجهم من خلال الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات،،

من هنا موقع الديوان الوطني لسحب واستخراج كشف النقاط :

https://bem.onec.dz/

أما المترشحين المتمدرسين فيمكنهم الاطلاع على نتائجهم من خلال فضاء اولياء التلاميذ.

واعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر اعتماد النتيجة في جميع الولايات والجميع بالوقت الحالي يسعي للحصول علي نتائج البيام بدون اي مشاكل ستجدون رابط الحصول عليها.

من هنا موقع فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على نتائج التعليم المتوسط:

tharwa.education.gov.dz

كيفية حساب معدل الطالب الانقاذ

إذا تحصل التلميذ على معدل أقل من 10 في الشهادة يتم اللجوء إلى معدل القبول ( الإنقاذ) :

( معدل الشهادة+المعدل السنوي)÷2

إذا كان معدل الإنقاذ يساوي أو يفوق 10/20 ينتقل للصف الأعلى.