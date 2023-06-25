بالصور تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 شاومينج … ورد وزارة التربية والتعليم

تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، يؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 صباح يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، وخلال الساعات الأخيرة الماضية بدأت عمليات البحث تتزايد عن تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 شاومينج الذي انتشر على عدد كبير من المواقع الالكترونية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تسريب امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2023.

تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 شاومينج

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب عن تسريب امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 شاومينج، الذي انتشر خلال الساعات الأخيرة، وهذا ما أثار حالة من الغضب ، وهذا ما يحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام، حيث أعلن أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة عن حصوله على تسريب اسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.

إلا أن وزارة التربية والتعليم رصدت النماذج المسربة التي تتداولها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، أكدت أنها للعام الماضي وليس الجاري، وأنها لن تتهاون مع الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش أو تسريب، كما أكد الدكتور” رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن الوزارة قامت بتأمين المخازن التي تحتوي على نماذج الاسئلة وذلك بالاستعانة بعدد من رجال الشرطة ووزارة الداخلية.

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2023

وتشدد وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات للأخبار المزيفة التي يتم نشرها على عدد كبير من صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي والتي تتسبب في احداث حالة من القلق والرعب للطلاب، وتؤكد أن الوزارة تقوم بعرض المراجعات النهائية على قناة مدرستنا أو على الموقع الرسمي لها على الإنترنت وتتمنى أسرة البديل النجاح والتوفيق للجميع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية

– يوم 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

– يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والاحصاء.

– يوم الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

– يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

– يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

– يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

– يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

– يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

– يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.