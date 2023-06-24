ربنا يتقبل منا ومنكم افضل دعاء ليوم عرفه 2023 من القرآن والسنة النبوية

أيام قليلة ويردد جميع المسلمين افضل دعاء يوم عرفه 2023 من القرآن والسنة النبوية، وهو الدعاء المستجاب للحجاج الذين نالوا فضل زيارة المكان والوقوف على جبل عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك مجاب لجميع المسلمين الغير حجاج بالصيام في يوم عرفة، ونيله فضل زمان يوم عرفه الذي يبدأ فجر التاسع من ذي الحجة حتى مغيب شمس ذات اليوم، ونستعرض خلال هذا المقال دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده.

دعاء يوم عرفة مستجاب

يفصلنا أربع أيام فقط عن ترديد دعاء يوم عرفة 2023، حيث توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء القادم 27 يونيو 2023 الموافق 9 ذي الحجة 1444، وقد وردت الكثير من الأحاديث النبوية التي تدل على فضل يوم عرفة والدعاء به وفضل صيامه.

افضل دعاء يوم عرفه 2023 من القرآن والسنة النبوية

يستجيب الله عز وجل لغير الحاج في يوم عرفات اغتنام للدعاء في هذا اليوم، ويترديد صيغة الدعاء المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير”، كما يستجيب الله سبحانه وتعالى مع الاستزادة من أدعية الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

ومن أدعية الأنبياء المذكورة بالقرآن الكريم دعاء سيدنا آدم ليوم عرفة:

قال (رب انصرني بما كذبون).

كما قال (رب إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين).

بينما قال أيضاً (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً).

بينما من أدعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: