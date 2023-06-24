بشرى سارة لجميع الطلاب.. ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم 2023
ازدادت عمليات بحث الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، فيرغب الطلاب في التعرف على النتيجة الخاصة بهم بعدما انتهوا من تأدية امتحاناتهم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوضحت موعد ظهور هذه النتيجة، وسوف نرفق لكم رابط معرفة النتيجة، وخطوات الاستعلام في السطور القادمة.
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية
بعدها انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء الامتحانات النهائية التي تتعلق بهم، صاروا يبحثون عن الرابط المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بمعرفة النتيجة، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة بشكل مستمر تحاول أن توفر كل ما يحتاجه الطلاب من خدمات تعليمية بشكل إلكتروني، وذلك تيسيرًا عليهم كل ما يريدونه من خدمات التعليم، كما أن من بين تلك الخدمات، الخدمة الإلكترونية الخاصة بمعرفة النتيجة، فمن خلال موقع الوزارة يمكن التعرف على النتيجة بسهولة من دون الذهاب إلى المدرسة الخاصة بالطالب للحصول على النتيجة، كذلك أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر في الأيام القادمة لجميع الطلاب، ويمكن معرفتها من خلال رابط الوزارة الإلكتروني.
استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم
تستطيع أن تتعرف عن النتيجة التي تتعلق بالدبلومات الفنية، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا: الانتقال إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني، بالضغط هنا.
- ثانيًا: اختر الصف الدراسي المقيد به.
- ثالثًا: عليك تدوين بياناتك بدقة في المكان المخصص لها.
- رابعًا: تسجيل رقم جلوسك.
- خامسًا: اختر محافظتك.
- سادسًا: تدوين البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.
- سابعًا: الضغط على زر “إظهار النتيجة”.