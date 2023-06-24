عاجل .. ظهرت حالًا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع fany.emis.gov.eg

لا زال الطلاب يبحثون عن الموعد الذي سوف تظهر به نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، إذ أنها أصبحت محل اهتمام العديد من الأشخاص، وذلك بعدما تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية منذ اليوم الموافق من 8 يونيو 2023م، كذلك أن بداية الامتحانات كانت في اليوم الموافق من 20 مايو 2023م، هذا بجانب أن وزارة التربية والتعليم قد بينت أنه حتى هذا الوقت الجاري لم يتم الإعلان عن تلك النتيجة، وسوف يتم اعتمادها رسميًا بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح، وفيما بعد سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عن هذه النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أرفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطوات التي ترتبط بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، والتي تسهل على كافة الطلاب خدمة التعرف على النتيجة، وتلك الخطوات كما يلي:

أولًا: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتعليم الفني.

ثانيًا: انتقاء أيقونة “نتيجة الدبلومات الفنية”.

ثالثًا: اختيار الصف الدراسي الذي يكون تابع للطالب.

رابعًا: تسجيل البيانات المرادة من الطالب بشكل صحيح.

خامسًا: كتابة المحافظة التي يكون الطالب تابع لها.

سادسًا: تسجيل البيانات التي تتعلق بمدرسة الطالب.

في النهاية: النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كما ذكرنا في السابق، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، لم تظهر حتى الوقت الجاري، وسفو يتم الإعلان عن ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأول أسبوع من شهر يوليو القادم، من هذا العام الجاري 2023م، وهذا بعدما تنتهي الوزارة من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية.