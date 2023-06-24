لطلاب ما بعد الإعدادية “الآن” رابط التقديم للصف الأول الثانوي بعد نزول التنسيق 2023

صار الأشخاص الآن يبحثون عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي ، حيث أن جميع الطلبة والطالبات الذين تمكنوا من النجاح بالصف الثالث الإعدادي يرغبون في معرفة هذا الرابط الخاص بالتقديم على الصف الأول الثانوي، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح هذا الرابط، وكذلك بينت الموعد الخاص بالتقديم، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل كافة التي تتعلق بتقديم الطلبة والطالبات الذين اجتازوا امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية، في الصف الأول الثانوي.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان على أنه من الممكن لكافة الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية أن يقوموا بالتقديم للصف الأول الثانوي عن طريق الدخول على رابط التنسيق الخاص بالمدراس الثانوية، أو عن طريق الدخول على الرابط الخاص بالإيميل الموحد، كذلك أن الوزارة قامت بالإعلان عن أقل حد للقبول والتقديم في الصفوف الثانوية العامة، وذلك للسنة الدراسية الجديدة 2023م، وذلك من حوالي 245 درجة، وهذا الحد الأدنى للتقديم بالثانوي العام، وكذلك حوالي 140 درجة، للتقديم بالصف الأول الثانوي بالمدراس الخاصة.

موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2024

في الحقيقة أنه من المقرر أن يتم الشروع في التقديم على الصف الأول الثانوي، وذلك للسنة الدراسية الجديدة، بشكل إلكتروني، من بداية شهر يوليو القادم، وهذا على حسب المواعيد التي تم تحديدها، من جانب وزارة التربية والتعليم، لكي يتم التقديم بالصف الأول الثانوي، وهذا عقب أن قامت الوزارة بالتأكيد على تلقي الطلبات الخاصة بالتقديم بالصف الأول القانوي، وذلك لكلًا من العام، والفني، وستستمر إلى منتصف شهر أغسطس القادم.