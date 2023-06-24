“وزارة التعليم في الجزائر” تفصح عن متى موعد ظهور نتائج البيام ٢٠٢٣!! .. اعرف الآن

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وقت ظهور نتائج البيام، فلذلك أقرت وزارة التربية والتعليم في الجزائر ان سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من جميع أعمال الكنترول ورصد الدرجات لجميع الطلاب بدقة شديدة، لذلك يبحث عدد كبير من الطلاب على رابط موقع نتائج البيام ٢٠٢٣ وهذا سنتركه لكم في السطور التالية لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

متى موعد ظهور نتائج البيام ٢٠٢٣

أوضحت وزارة التعليم في الجزائر عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك باقتراب موعد ظهور النتائج عبر الموقع الرسمي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث قام جميع الطلاب بأداء الامتحانات في الموعد المحدد من قبل الوزارة وبعد إتمام عملية التصحيح ورصد الدرجات سيتم رفع النتائج بيسر على الموقع الرسمي ويحق لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني.

رابط موقع نتائج البيام 2023

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس بيسر من خلال الذهاب إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني وإتباع الخطوات التالية:

يجب الولوج لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

اكتب بعد ذلك رقم التسجيل أو التسلسل الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

حدد اسم الطالب والمرحلة وبعض المعلومات التي تتطلب منك.

اكتب رمز التحقق في الحقل المحدد له.

وفي الأخر قم بالضغط على زر إظهار نتائج البيام وبذلك يظهر أمامك النتيجة بكافة التفاصيل فور ظهورها.

والجدير بالذكر سيتم إعلان نتائج المتوسط بتاريخ ٢٦من جوان ٢٠٢٣ في تمام الساعة الرابعة مساء وسيكون عرض النتائج على موقع الديوان الوطني، مع العلم أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة ويكون لكل طالب الحصول على ١٠ فيما فوق وأجريت الامتحانات في نظام وشدة على عكس السنوات الماضية وشدد على إجراءات الوقاية أيضا.