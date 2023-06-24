رابط بوابة التعليم الفني | الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر http:// fanyresult emis gov eg «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي»

إنتهي طلاب وطالبات الدبلومات الفنية من اداء الإمحانات بالفترة الماضية وبالتحديد في الثامن من يونيو الماضي وبات الجميع يسعي للحصول على النتيجة بالوقت الحالي وسط الكثير من العمليات البحثية ويريد الطلاب الحصول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 والتي من المفترض الكشف عنها عقب حلول عيد الاضحي كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تجري بالوقت الحالي عملية التصحيح وحتى الان لم تنتهي الوزارة من التصحيح وسوف تتوافر النتيجة في بداية الشهر القادم لجميع الاقسام «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي».

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية سوف يتم الاعلان عنهاعبر موقع الوزارة وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والقيام بعملية المراجعة ورصد الدرجات، وسوف يتم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 وسوف يتم تكريم الطلاب الاوائل ايضا اثناء الاعتماد.

رابط بوابة التعليم الفني fanyresult emis gov eg

الدخول على بوابة التعليم الفني، ويمكن الدخول مباشرًة من https://fany.emis.gov.eg/.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح

اختيار محافظة الإقامة.

إدخال بيانات المدرسة التابع لها والإدارة التعليمية.

اضغط على «عرض النتيجة».

يمكن للطلاب أيضا الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية من خلال ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بتوفير النتيجة لحضراتكم بدون اي عناء ومشاكل .