تلجرام تسريب امتحان الجغرافيا 3 ثانوي عام 2023 ادبي على قناة شاومينج بيغشش ثانوية عامة

تسريب امتحان الجغرافيا 3 ثانوي عام 2023 ادبي، حالة من الغضب الشديد بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة خاصة بعد انتشار خبر تسريب امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي هلى عدد كبير من المواقع الالكترونية وقناة شاومينج بيغشش ثانوية عامة على التليجرام، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الجغرافيا في يوم الأحد 25 يونيو 2023 ،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا 3 ثانوي عام 2023 ادبي.

حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا 3 ثانوي 2023

بعد بداية امتحانات الثانوية العامة من كل عام تتردد الأخبار منها الحقيقي ومنها المزيف، وخلال الساعات الأخيرة الماضية رصد موقع البديل تزايد عمليات البحث عن تسريب امتحان الجغرافيا 3 ثانوي عام، وبعد الفحص والمعاينة ثبت أن النماذج التي يتم تداولها والذي يزعم البعض أنها تسريب لامتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي العام هي لامتحانات العام الماضي.

كما نشرت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية تنفي تسريب امتحان الجغرافيا، وأشارت على تأمين مخازن الوزارة وذلك بالتعاون مع فرق مجهزة من رجال الشرطة، كما ذكرت التعليم أيضاً صفحات شاومينج بيغشش ثانوية عامة ووجهت للمسؤولين عنها خطاب شديد اللهجة وتحذر فيه أي شخص يحاول تسريب امتحانات أو نشر أخبار مغلوطة بشأن الامتحانات سوف يتم محاسبته على الفور ، وشددت الوزارة على الطلاب عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو سماعات الموبايل داخل اللجان حتى لا يعرضوا أنفسهم للحرمان من دخول اللجان.

رد وزارة التربية والتعليم على تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر فقد صرح الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم بطلاب الثانوية العامة وأعلنت عن عرض المراجعات النهائية في جميع المواد الدراسية وذلك من خلال الموقع الرسمي لها على الإنترنت أو من خلال قناة مدرستنا المتاحة أمام الجميع على القمر الصناعي نايل سات، وناشد “حجازي الطلاب” عدم الالتفات إلى الأخبار الزائفة التي تتسبب في إحداث حالة من القلق للطلاب، وتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

شهدت الاونة الأخيرة تداول الامتحان وسط كثير من الحديث من قبل الطلاب حول عدم حقيقة الورقة المسربة ولكن اعلنت الوزارة أن هذه الورقة تخص العام الماضي والتسريبات ليست حقيقة .