توقعات تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الاعداديه 2023 في جميع المحافظات شروط التقديم والأوراق المطلوبه

شهدت الاونة الأخيرة منذ اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وبات الكثير من الطلاب يسعون للحصول علي التوقعات الخاصة بتنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري او المدارس البديلة للثانوية العامة، تم رفع نتائج الشهادة الإعدادية خلال الشهر الجاري بجميع محافظات الجمهورية، ويهتم بالبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق التمريض العسكري ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023.

تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023

تم الاعلان عن فتح باب التقديم بالتمريض العسكري ويفتح القبول للذكور والإناث من خلال ان يتم توفير عدد من الشروط التي لابد من ان تتوافر في المتقدم لكي يتم قبوله.

توقعات تنسيق مدارس التمريض العادية

القاهرة 223

السويس 222

المنوفية 223

سوهاج 233

شمال سيناء 230

الإسماعيلية 218

دمياط 203

الأقصر 198

أسوان 207

مرسى مطروح 205

السويس 220

المنيا 212

الإسكندرية 218

الوادي الجديد 220

قنا 207

أسيوط 223

الشرقية 228

جنوب سيناء 225

الفيوم 218

كفر الشيخ 220

القليوبية 215

الشروط لقبول في التمريض العادي

يكون المتقدم أو المتقدمة ووالديهما من جنسية مصرية.

يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الإعدادية.

ألا يتجاوز سن المتقدم 18 سنة.

لا يتعدى سن المتقدمة 21 عامًا.

اجتياز جميع الاختبارات الطبية والنفسية والهيئة داخل مدرسة التمريض.

تكون المتقدمة غير متزوجة.

الحصول على موافقة ولي الأمر على عدم زواج المتقدمة خلال فترة الدراسة.

تحقيق نجاح بنسبة لا تقل عن 70% في امتحان اللغة الإنجليزية.

شروط التمريض العسكري

تكون المتقدمة ناجحة بمجموع 70% من درجة اللغة الإنجليزية.

أن يكون عمر المتقدمة أقل من 17 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا.

لا تكون متزوجة عند تقديم طلب الالتحاق بالمعهد.

أن تكون مصرية الجنسية، ومن أبوين مصريين.

تجتاز الاختبارات التي يتم تحديدها للالتحاق بالمعهد الصحي العسكري.

المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في التمريض