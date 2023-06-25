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توقعات تنسيق التمريض العسكري والعادي بعد الاعداديه 2023 في جميع المحافظات شروط التقديم والأوراق المطلوبه
شهدت الاونة الأخيرة منذ اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وبات الكثير من الطلاب يسعون للحصول علي التوقعات الخاصة بتنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري او المدارس البديلة للثانوية العامة، تم رفع نتائج الشهادة الإعدادية خلال الشهر الجاري بجميع محافظات الجمهورية، ويهتم بالبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق التمريض العسكري ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023.
تنسيق التمريض العسكري والعادي 2023
تم الاعلان عن فتح باب التقديم بالتمريض العسكري ويفتح القبول للذكور والإناث من خلال ان يتم توفير عدد من الشروط التي لابد من ان تتوافر في المتقدم لكي يتم قبوله.
توقعات تنسيق مدارس التمريض العادية
- القاهرة 223
- السويس 222
- المنوفية 223
- سوهاج 233
- شمال سيناء 230
- الإسماعيلية 218
- دمياط 203
- الأقصر 198
- أسوان 207
- مرسى مطروح 205
- السويس 220
- المنيا 212
- الإسكندرية 218
- الوادي الجديد 220
- قنا 207
- أسيوط 223
- الشرقية 228
- جنوب سيناء 225
- الفيوم 218
- كفر الشيخ 220
- القليوبية 215
الشروط لقبول في التمريض العادي
- يكون المتقدم أو المتقدمة ووالديهما من جنسية مصرية.
- يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الإعدادية.
- ألا يتجاوز سن المتقدم 18 سنة.
- لا يتعدى سن المتقدمة 21 عامًا.
- اجتياز جميع الاختبارات الطبية والنفسية والهيئة داخل مدرسة التمريض.
- تكون المتقدمة غير متزوجة.
- الحصول على موافقة ولي الأمر على عدم زواج المتقدمة خلال فترة الدراسة.
- تحقيق نجاح بنسبة لا تقل عن 70% في امتحان اللغة الإنجليزية.
شروط التمريض العسكري
- تكون المتقدمة ناجحة بمجموع 70% من درجة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون عمر المتقدمة أقل من 17 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا.
- لا تكون متزوجة عند تقديم طلب الالتحاق بالمعهد.
- أن تكون مصرية الجنسية، ومن أبوين مصريين.
- تجتاز الاختبارات التي يتم تحديدها للالتحاق بالمعهد الصحي العسكري.
المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في التمريض
- أصل شهادة ميلاد الطالب.
- نموذج جند واحد (نموذج 6) للطلاب الذكور.
- نموذج تجنيد رقم 9 (نموذج 9) للطلاب الذكور.
- 8 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
- أصل بطاقة الرقم القومي للطالب.
- شهادة النجاح من المدرسة.
- شهادة الفيش والتشبية.