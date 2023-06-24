عاجل .. اعرف حالًا نتيجتك كام؟! نتائج كونكور موريتانيا 2023 عبر الموقع الرسمي mauribac.com

عدد لا حصر له من الطلاب والطالبات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية يبحثون في الوقت الحالي عن نتائج كونكور موريتانيا، حيث يتطلعون لمعرفة النتائج وموعد الإعلان عنها بشكل رسمي للتعرف هل تم قبولهم أم لا في السنة الأولى الإعدادية، وقد سبق أن صرحت مصادر مسؤولة أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب في أقرب وقت وسيظهر للطلاب كشوفات الطلاب المقبولين، فدعونا نوضح لكم رابط النتيجة وطريقة استخراجها بالتفصيل.

نتائج كونكور موريتانيا 2023

بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي من وزارة التهذيب الوطني في دولة موريتانيا، يمكن للطلاب الاستعلام عنها بطريقة إلكترونية، وذلك عبر السير على الخطوات البسيطة التالية:

يتوجه الطالب في البداية إلى رابط موقع موريباك والتابع لوزارة التهذيب الوطنية الموريتانية الموجود على الشبكة والمخصص لإعلان النتائج من خلاله.https://www.mauribac.com/

يختار الطالب بعد ذلك نتيجة كونكور الدور الأول لعام 2023.

يكتب اسم الولاية التابع لها والمدرسة والسنة الدراسية ورقم أيضًا المقاطعة وكل بياناته.

يضغط بعدها على بحث وستظهر النتيجة كاملة أمامه، حيث بتين له بالكشف هل من المقبولين أم لا؟

موعد إعلان نتائج كونكور موريتانيا 2023

لم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لظهور نتائج الكونكور عبر موقع الموريباك، حيث النتيجة لم تخرج من عمليات التصحيح والمراجعة بعد، ولكن فور الانتهاء منها سيتم نشرها للجميع على موقع وزارة التهذيب الوطني بالإضافة إلى موقع موريباك، بحيث يتمكن الطلاب الوصول إلى النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص به، وبالتوفيق للجميع في الحياة العملية القادمة لجميع الطلاب والطالبات بإذن الله.