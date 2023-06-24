تقديم الازهر 2023 استعلام تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري التسجيل في بوابة الأزهر الالكترونية

إن عملية استعلام تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 من الموضوعات التي كثر التساؤل عنها خلال الأيام الماضية وخاصة بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب تقديم الازهر 2023 رياض الاطفال وتسجيل اولى ابتدائي، ولهذا تسابق الجميع في تقديم الطلبات رغبة منهم في تربية الأطفال على الدين الإسلامي، وسوف نتناول بالتفصيل كيفية التسجيل في بوابة الازهر الالكترونية من أجل التقديم للمرحلة الابتدائية، تابعونا لنتعرف على المزيد عن هذا الموضوع.

تسجيل الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

يمكن لأولياء الأمور استعلام تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 من خلال بوابة الأزهر التقديم الإلكتروني المعلن عنها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتسهيل عملية التقديم لمرحلة رياض الاطفال، وهي تعتبر أمرًا هامًا للآباء والأمهات الراغبين في تعليم أبنائهم بأسلوب ديني وتربوي ممتاز، وتسمح هذه المنصة للأهالي بتقديم طلبات التسجيل بكل سهولة ويسر، ويتوجب على الطلاب وأولياء الأمور توفير المستندات والوثائق التالية، حتى يتسنى لهم عملية التقديم بكل سهولة:

يجب أن يكون تاريخ ميلاد الطالب ما بين 1 يناير 2016 و31 ديسمبر 2016.

ينبغي أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يكون الطالب مسلمًا.

ينبغي أن يكون حالة صحة الطالب جيدة.

يجب تقديم بعض المستندات التالية: شهادة ميلاد رسمية، وصحيفة تحصيلية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وللوالدين، وصورة من شهادة الزواج.

ينبغي أن يتوجه الوالدين أو ولي الأمر للمقابلة الشخصية في المدرسة.

سيتم إجراء اختبار ديني للطالب لتقييم مستوى معرفته بالدين الإسلامي

طريقة تسجيل الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

يمكنك التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري عبر التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع بوابة الأزهر التقديم الإلكتروني

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع وقم بتسجيل الدخول.

إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

رفع الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الميلاد الرسمية للطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الزواج.

اختر المدرسة التي ترغب في تسجيل الطالب فيها.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة واطلب تأكيد التسجيل.

بعد اكتمال عملية التقديم، ستتم إعلامك بموعد الاختبار الديني الذي يجب على الطالب حضوره.

ستتم الإعلان عن نتائج القبول في وقت لاحق.

تأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتقديم الوثائق المطلوبة بشكل صحيح، كما يجب حضور الوالدين أو ولي الأمر للمقابلة الشخصية في المدرسة.

بهذا نكون قد استوفينا كيفية تسجيل اولى ابتدائي ازهر، إلى جانب ذكر بعض المستندات المطلوبة التي تمكن من تسجيل الطلاب بالمدارس الأزهري.