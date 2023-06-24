لينك apps1.moe.edu.kw نتائج الثانوية الكويت 2023 بالرقم المدني المربع الإلكتروني
حالة من الترقب والانتظار من طلاب الثانوية العامة بالكويت وذلك من اجل الحصول علي نتائجهم عقب اعلان وزارة التربية والتعليم إعتماد النتيجة رسمياً، وجير ان اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالكويت عن انتهاء المصححين من عملية التصحيح بالساعات الماضية، ولذلك تم رفع النتائج عقب عملية التصحيح والتدقيق بالساعات الماضية وسط حالة من الترقب والانتظار من قبل طلاب الثانوية العامة بالكويت بالوقت الحال لحصولهم علي نتائج الثانوية الكويت 2023 بالرقم المدني المربع الإلكتروني .
نتائج الثانوية الكويت 2023 بالرقم المدني
يكون المربع الإلكتروني التعليمي بالكويت من اهم المواقع التي تعمل علي رفع النتائج عقب توافرها من قبل الوزارة،و هو الطريق الإلكتروني المباشر لعرض نتائج الثانوية العامة والطلاب لمختلف المراحل التعليم بالكويت، فمن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان نتائج الثانوية وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وجاري رصد الدرجات وتجهيز النتيجة، بالإضافة للإعلان وجدير ان نتائج الثانوية العامة بالكويت تعتبر أحد أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال مراحل تعليمه.
- الدخول إلى الموقع الرسمي المربع الالكتروني لوزارة التربية في الكويت.
- اختيار نتيجة الثانوية العامة من القائمة الجانبية.
- كتابة الرقم المدني للطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر البحث.
- أخيرا سيعرضُ نتيجة الطالب على الشاشة، ويمكنك الاحتفاظ بها كنسخة إلكترونية أو طباعتها. كما يمكنك عرض المدارس التي رفعت النتائج.
الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2023
- الدخول إلى موقع وزارة التعليم الكويتية .
- البحث عن الاستعلام عن النتائج الثانوية العامة 2023.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بك.
- اختيار السنة الدراسية “2023/2022”.
- إدخال الرمز المرئي المعروض على الشاشة.
- الضغط على زر “البحث”.
- الآن سيتم عرض النتيجة على الشاشة بالدرجات.
- علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل عقب اعتمادها .