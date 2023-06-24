رابط cinq.onec.dz نتائج السانكيام 2023 الفصل الدراسي الثالث برقم التسجيل

تم الانتهاء من الامتحانات منذ فترة حيث ينتظر الكثير الاعلان عن نتائج التعليم الابتدائي في الجزائر والتي تم دخول عدد كبير الطلاب والطالبات حيث ان السانكيام هي مكونة من 3 مواد وهم اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والتي تعتبر هامة للكثير وينتظر الاعلان عن نتائجها ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السانكيام 2023.

كيفية الاستعلام عن نتائج السانكيام 2023

تعمل الوزارة على تكثف مجهودة للاعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي لعام 2023، حيث يتوقع البعض ان نسبة النجاح ستكون مرتفعة وسيتم إعلان النتائج الكترونيًا ويمكننا الاستعلام عنها من خلال الاتي.

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

النقر على الرابط المخصص لنتائج الامتحانات.

يتم إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب أو الطالبة.

ثم يتم النقر على زر البحث للاستعلام عن النتيجة.

ستظهر النتائج امامنا بعد ان يتم الاعلان عن النتائج من قبل الوزارة ون يتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجمعيها وانه لابد من التاكد من ان البيانات التي تم ادخلها صحيحة.

كما صرحت الوزارة ان الاعلان سيتم الكتروني في جميع المدن الجزائرية.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر 2023

تعمل وزارة التربية الجزائرية على تسهيل عملية التعليم من خلال الاستعان بالقيام ببعض من خدمات إلكترونية والتي يمكنهم الحصول على كشف النقاط وذلك عبر الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ لتسهل عليهم وتوفير الوقت والجهد في الحصول على النتائج ويمكننا الاطلاع على النتائج حيث سيتم الكشف عن مدى نجاح الطلاب في الامتحانات والتعرف على الشهادة والدرجات.