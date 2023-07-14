موقع ملازمنا تنزيل نتائج الثالث المتوسط ملفات pdf … موقع epedu.gov.iq لإستخراج نتائج ثالث متوسط الكرخ / الرصافة / الانبار

نتائج الثالث المتوسط ملفات pdf، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية برغم عدم اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق ويتسأل الكثير من الطلاب بالوقت الحالي للحصول على النتيجة ومتي سيكون الموعد الرسمي للإستخراج النتيجة بكافة محافظات العراق، حيث اعلنت وزارة التربية العراقية بالدقائق الماضية أن اعتماد نتائج الثالث المتوسط سيكون بداية من الاسبوع القادم وتأجيل اعتماد النتائج جاء بسبب عدم الانتهاء من عملية التصحيح.

موقع ملازمنا تنزيل نتائج الثالث المتوسط ملفات pdf

تم دخول الامتحان من قبل ما يقارب 25454 الف طالب وطالبة حيث انهم يرغبون بالتعرف على النتائج بسهولة ويمكننا الدخول على موقع ملازمنا لكي يتم الحصول على النتائج بسهولة ولم يتم الاعلان حتى الان عن الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق ويتم استمرارها منذ شهر ونصف بالتحديد ولكن حتي الان لم تنتهي عمليات التدقيق الخاصة بأوراق امتحانات الطلاب.

موقع epedu.gov.iq لإستخراج نتائج ثالث متوسط

يمكننا الاستعلام عن النتائج الثالث والتي سيتم الاعلان عنها الكترونيًا ويتم من خلال بعض من الخطوات ومنها.

يتم الدخول علي وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع ملازمنا.

ثم يتم الدخول على قسم نتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد نتائج الدور الأول.

كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

ثم يتم كتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

التاكد من صحة البيانات.

انقر على أيقونة الاستعلام.

ستظهر النتيجة الخاصة بك.

موقع ملازمنا للحصول على النتائج

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انها ستتم رفع النتائج بداية من شهر يوليو وأكدت ان عملية التصحيح لم تنتهي بعد وسيتم الاعلان عنها بعد انتهاء عيد الاضحي المبارك وسوف تتوقف عملية التصحيح بعد حتى وقتنا هذا واعلنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة من بداية شهر يوليو القادم ولن يكون هناك اي تأجيل لاعلان النتائج بالعراق.