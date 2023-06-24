منصة مظلتي للرعاية. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يبحث جميع المواطنين للتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة والتي يتمني جميع المواطنين الحصول على الوجبة التاسعة بالرعاية الاجتماعية والتي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين لرغبتهم في الحصول على أسمائهم من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الدخول على موقع مظلتي للتعرف على أسماء الرعايا الأجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

حيث يتمنى كافة المواطنين العراقيين الحصول على قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية ضمن اسماء المشمولين لعام 2023 التي أعلنت عنها وزارة العمل في الدفعة الأولى من الأسماء بالوجبة التاسعة والاخيرة، حيث تم ظهور النتيجة وجدول صدور البطاقات الذكية للمواطنين العراقيين الذين تم تنزيل أسمائهم بالرعاية الاجتماعية، بينما تؤكد الوزارة أنه سيتم إدراج أسماء جديدة في برنامج الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه سابقًا.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة

حيث تتوفر الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين العراقيين لتحسين معيشتهم ووضعهم الاجتماعي لتحسين أوضاعهم المادية والاقتصادية وظروفهم سواء اجتماعية أو اقتصادية سواء بمبالغ مادية من ماكل ومشرب وملبس والاحتياجات الأساسية التي يحتاجها جميع المواطنين، ونكتب اليكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة والأخيرة

ادخل الى منصة مظلتي.

اختر اسماء الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التاسعة.

اختر المحافظة التابع لها.

قم بتحميل كشف الاسماء.

شروط التقديم بأسماء المشمولين

نكتب اليكم شروط التقديم والإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة والاخير كالتالى.

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يكون المواطن مُعيل لأسرة بها 4 أفراد على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً حتى 60 عاماً للرجال، أو 15 عاماً حتى 55 عاماً للنساء.

تسجيل المواطن في وزارة الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك المواطن لتأمين اجتماعي أو صحي.

ألا يمتلك المواطن أي أملاك أو سجل تجاري.

ألا يكون للمواطن مصدر دخل عالي.

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