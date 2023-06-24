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معدلات القبول في الجامعات الجزائرية 2023
بعد ان تم اعلان النتائج اليوم يبحث الكثير للتعرف على معدلات القبول في الجامعات بالجزائر والتعرف على التخصصات الموجودة وحيث انه تم التصريح عن النسبة في القبول في الجامعات لم تختلف عن العام الماضي ومن خلال مقالنا سنتعرف على القبول في الجامعات الجزائرية 2023
افضل جامعات الجزائر 2023
يوجد عدد من الجامعات التي يمكن التقدم لها ومن ضمنها في الجزائر الاتي.
- جامعة الاغواظ
- جامعة البليدة
- تيري وزو
- جامعة الجزائر
- ام البواقي
- جامعة باتنة
- بسكرة
- جامعة تبسة
- جامعة عنابة
- جامعة قالمة
- ايضًا بشار
- تلمسان
- كذلك مستغانم
- العلوم التكنولوجيا وهران
- سواق اهراس
- سيدي بلعباس
- جامعة وهران
القبول في الجامعات الجزائرية 2023 بالاقسام التحضيرية بالعلوم التجريبية
- القبول في الطب 15.55
- القبول في الصيدلة 14.98
- القبول في الاسنان 15.21
- تخصص الكترونيك 15.72
- معدل القبول تخصص محروقات جامعة بومرداس 15.25
- القبول بصناعات بتروكيميائية جامعة سكيكدة 14.67
- القبول بالبيطري 14.00
- القبول بالمدرسة العليا للتنكنولوجيا 14.78
- القبول في العلوم الطبية 16.19
- القبول في الجامعات الجزائرية 2023 بالاقسام التحضيرية بالعلوم طبيعة والحياة 2023
- القبول في علوم فلاحية تلمسان 12.03
- القبول في علوم التغذية 12.42
- تخصص علوم فلاحية جامعة بسكرة 12.04
- علوم فلاحية جامعة بليدة 12.45
- علوم بيولوجية جامعة شلف 12.00
دبلومات القبول بكلية الدراسات العليا
- اللغة الإنجليزية الإضافية 16.95 قسم العلوم التجريبية
- والتعليم الثانوي والجغرافيا 15.74
- التعليم الثانوي المتخصص 16.95
- اما التعليم الثانوي وآداب اللغة العربية 15.63
- التعليم الثانوي والجغرافيا 15.25
- معدلات قبول البروفيسور سكيكدة
- تعليم ثانوي علوم طبيعية 15.93
- علوم طبيعية ثانوية 15.57
- وعلوم دقيقة ، تعليم ثانوي 16.23
- علوم دقيقة ثانوية – 15.60
- معدلات القبول بالمدرسة العليا في قسنطينة
- مدرسة ثانوية للعلوم الطبيعية 15.85.2007
- كلية الرياضيات: 16.28