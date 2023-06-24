ظهرت نتائج التعليم المتوسط 2023 ..استعلم عن نتيجة البيام عبر موقع الديوان الوطني

من المتوقع أن تعلن نتائج امتحانات البكالوريا (بيام) في الجزائر لعام 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة ، و عندما يتم الإعلان عن النتائج، ستتمكن من العثور عليها عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت والذي نقدم لكم الرابط الالكتروني الخاص به في السطور التالية ، و يمكنك الدخول إلى موقع الديوان والبحث عن نتائج البكالوريا باستخدام رقم التسجيل الخاص بك.

نتيجة البيام في الجزائر 2023

يترقب طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في الجزائر صدور نتائج امتحانات العام الدراسي الحالي ( البيام) التي أجروها في مطلع شهر يونيو الجاري ، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني الذي يوفر نتائج جميع المراحل بشكل الكتروني فور الإعلان عنها من قبل الوزير، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بدون أي رسوم أو تكاليف مالية ، وإذا لم تتمكن من الحصول على النتائج من موقع الوزارة، يمكنك الحصول عليها من موقع الديوان الوطني الذي يوفر النتائج أيضًا. ويشار إلى أن النتائج قد تصدر في أوقات مختلفة في المناطق المختلفة من الجزائر، وذلك بحسب المنطقة التي تتبع لها المدرسة التي أجريت فيها الامتحانات ، وحسب مصادر خاصة، من المتوقع صدور النتائج في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر. نتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في نتائجهم.

خطوات الحصول علي نتائج البيام في الجزائر

للحصول على نتائج امتحانات البيام في الجزائر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: يمكن الدخول عبر الرابط https://bac.onec.dz/

2. إدخال رقم التسجيل الخاص بك: يجب إدخال رقم التسجيل الذي تم تزويدك به من المدرسة.

3. اختيار الشعبة: يجب اختيار الشعبة التي قمت بإجراء الامتحانات فيها (علمي، أدبي، تقني، إلخ).

4. النقر على زر “البحث عن النتائج”: بعد إدخال رقم التسجيل واختيار الشعبة، يجب النقر على زر “البحث عن النتائج” لعرض نتائج البكالوريا الخاصة بك.