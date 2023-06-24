رابط تسجيل طلاب الصف الاول 1445 عبر نظام نور برقم الهوية

صرحت وزارة التعليم في المملكة عن قيام ببعض من المنصات الإلكترونية التي تعمل على تقديم عدد من خدمات متنوعة للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين ومن خلال مقالنا سنتعرف على تسجيل طلاب الصف الاول 1445.

تسجيل طلاب الصف الاول 1445 بنظام نور

نظام نور هو من ضمن المنصات الإلكترونية والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات حيث يتيح النظام تسجيل الطلاب والطالبات الجدد كما انه تم الاعلان من الوزارة عن فتح التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي والتي تبدأ يوم السابع عشر من شهر شوال الهجري، الموافق ميلاديًا السابع من مايو 2023.

خطوات التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

الدخول باستخدام حساب ولي الأمر.

إدخال بيانات تسجيل الدخول

اختر خيار تسجيل الأبناء من القائمة.

انقر على تسجيل طالب جديد.

أدخل رقم هوية الطالب أو رقم إقامته.

تسجيل طالب جديد.

حدد درجة القرابة.

أدخل رقم الهوية أو الإقامة للأب.

تسجيل بيانات الطالب.

حدد جنسية الطالب.

اختر مهنة ولي الأمر.

انقر على زر التالي.

انقر على زر التالي باللون الأخضر.

حدد المدرسة المناسبة.

انقر على زر التالي.

كيفية تسجيل ولي أمر الطالب في نظام نور 1445

يمكنا التسجيل في نظام نور من خلال الاتي.