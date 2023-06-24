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رابط تسجيل طلاب الصف الاول 1445 عبر نظام نور برقم الهوية
صرحت وزارة التعليم في المملكة عن قيام ببعض من المنصات الإلكترونية التي تعمل على تقديم عدد من خدمات متنوعة للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين ومن خلال مقالنا سنتعرف على تسجيل طلاب الصف الاول 1445.
تسجيل طلاب الصف الاول 1445 بنظام نور
نظام نور هو من ضمن المنصات الإلكترونية والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات حيث يتيح النظام تسجيل الطلاب والطالبات الجدد كما انه تم الاعلان من الوزارة عن فتح التسجيل للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي والتي تبدأ يوم السابع عشر من شهر شوال الهجري، الموافق ميلاديًا السابع من مايو 2023.
خطوات التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445
- زيارة الموقع الرسمي لنظام نور.
- الدخول باستخدام حساب ولي الأمر.
- إدخال بيانات تسجيل الدخول
- اختر خيار تسجيل الأبناء من القائمة.
- انقر على تسجيل طالب جديد.
- أدخل رقم هوية الطالب أو رقم إقامته.
- تسجيل طالب جديد.
- حدد درجة القرابة.
- أدخل رقم الهوية أو الإقامة للأب.
- تسجيل بيانات الطالب.
- حدد جنسية الطالب.
- اختر مهنة ولي الأمر.
- انقر على زر التالي.
- انقر على زر التالي باللون الأخضر.
- حدد المدرسة المناسبة.
- انقر على زر التالي.
كيفية تسجيل ولي أمر الطالب في نظام نور 1445
يمكنا التسجيل في نظام نور من خلال الاتي.
- الدخول إلى موقع نظام نور.
- اختر خانة تسجيل ولي أمر جديد.
- أدخل جميع بيانات ولي الأمر.
- انقر على زر التالي.
- أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- حدد نوع العلاقة بين ولي الأمر والطالب.
- كتابة تاريخ ميلاد الطالب.
- اضغط على زر التحقق.
- انقر على رمز حفظ.