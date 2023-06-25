يافرحة ما تمت.. الغاء صرف المعاشات لهؤلاء نهائيًا تبعًا لقانون التأمينات الجديد

حديثنا عن الغاء صرف المعاشات لهؤلاء حيث تعتمد ملايين من أصحاب المعاشات على دخلهم الشهري، بالإضافة إلى مستحقي المعاشات الذين يبلغ عددهم حوالي 10.7 مليون شخص. وتوجد حالات قد يتم فيها قطع المعاش المستحق اعتبارًا من الشهر التالي لتحقق تلك الحالات، وذلك وفقًا للوائح التأمينات والمعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 148 لعام 2019.

الغاء صرف المعاشات لهؤلاء

بموجب القانون رقم 148 لعام 2019، تم وضع إجراءات صارمة لمنع صرف المعاشات لأولئك الذين لا يستحقونها. تحدد هذه الإجراءات الحالات التي يجوز فيها قطع المعاش المستحق، بما يتوافق مع قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات. تشمل هذه الحالات المادة 105 التي تنص على أنه يتم الغاء صرف المعاشات لهؤلاء المستحق بدءًا من الشهر التالي للشهر الذي يتحقق فيه أي من تلك الحالات المستدعاة للإيقاف. وبذلك، يتم تنفيذ إجراءات حازمة لضمان صرف المعاشات فقط للمستحقين الحقيقيين ومنع تلك الحالات من الاستفادة منها بشكل غير مشروع.

حالات قطع المعاشات

يتم الغاء صرف المعاشات لهؤلاء في عدة حالات محددة، وهي كما يلي:

في حالة وفاة المستحق وزواج الأرمل أو الأرملة أو الابنة أو الأخت. عندما يبلغ الابن أو الأخ سن الـ21 سنة. في حالة عجز الشخص عن العمل واستمرار العجز حتى يتم شفاءه. للطلاب حتى يتم تاريخ التحاقهم بالعمل أو ممارسة مهنة أو عند بلوغهم سن الـ26 عامًا، وسيتم استمرار صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الـ26 خلال السنة الدراسية حتى نهايتها. بالنسبة لحاملي درجة البكالوريوس أو المؤهل النهائي، سيتم قطع المعاش بتاريخ التحاقهم بالعمل أو ممارسة المهنة أو بلوغهم سن الـ26 عامًا. بالنسبة لحاملي المؤهلات النهائية الأدنى، سيتم قطع المعاش بتاريخ بلوغهم سن الـ24 عامًا.

وبهذه الطريقة، يتم تطبيق سياسة صارمة لوقف صرف المعاش في حالات محددة، مما يضمن توجيه المعاشات إلى المستحقين الحقيقيين ومنع الاستفادة الغير مشروعة.