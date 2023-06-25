لينك موقع فضاء أولياء التلاميذ 2023 كشف النقاط شهادة التعليم المتوسط ( البيام ) bem.onec.dz

تم إطلاق برنامج جديد يسمى ” فضاء أولياء التلاميذ ” من قبل وزارة التربية والتعليم في الجزائر، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين أولياء الأمور والمعلمين، وتوفير وسيلة سهلة لمتابعة تقدم الطلاب ونتائجهم في الفصل الثالث من العام الدراسي 2023، من خلال الموقع الإلكتروني لفضاء وزارة التربية الوطنية، يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على درجات وعلامات أبنائهم بسهولة، يساعد هذا البرنامج على توفير الوقت والجهد للعائلات في متابعة تقدم أبنائهم التعليمي.

فضاء أولياء التلاميذ 2023

يمكن للأهل الاستفادة من هذا البرنامج عن طريق إنشاء حساب شخصي على الموقع وتسجيل الدخول، سيتم توفير معلومات حول كيفية استخدام الموقع وكيفية الاطلاع على نقاط التلاميذ في التوجيهات المقدمة على الموقع، يعتبر إطلاق برنامج فضاء أولياء التلاميذ خطوة هامة نحو تعزيز التواصل بين المدرسة والأهل وكذلك معرفة نتائج البيام 2023، وتمكين الأهل من متابعة تقدم أبنائهم بشكل مباشر وفعال، هذا يساهم في تعزيز التعليم وتحفيز الطلاب على النجاح وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

فضاء أولياء التلاميذ 2023 كشف النقاط

يعتبر برنامج “فضاء أولياء التلاميذ” مبادرة هامة ومفيدة في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور في الجزائر، يهدف هذا البرنامج إلى توفير منصة إلكترونية تمكن الأهل من متابعة تقدم أبنائهم الدراسي والتواصل مع المعلمين وإدارة المدرسة بسهولة، يستطيع المترشحين معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 عبر الدخول للديوان الوطني.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2023 bem

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الامتحانات والاختبارات في الجزائر، يقوم الديوان بتنسيق وإعداد الامتحانات الوطنية لمختلف المراحل التعليمية، مثل امتحان شهادة التعليم المتوسط (BEM) وامتحان شهادة البكالوريا.

يتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تجهيز وتوزيع وتصحيح وإعلان نتائج الامتحانات بطريقة موضوعية وعادلة، يعمل الديوان على ضمان النزاهة وتطبيق المعايير والضوابط المحددة لتقييم أداء الطلاب.

يعمل الديوان على تطوير نظام تصحيح الامتحانات الذي يستند إلى معايير وضوابط صارمة لضمان عدالة التقييم وتوحيد المعايير بين جميع المراكز الامتحانية، كما يتولى الديوان مسؤولية نشر النتائج بشكل رسمي وتوفير المعلومات اللازمة للمترشحين وأولياء الأمور بشأن عملية الاختبار والتقييم.

تعتبر عملية إعلان النتائج مناسبة هامة ومرتقبة للطلاب والأهالي، حيث تحمل النتائج نتيجة جهود الطلاب وتحدد مسارهم المستقبلي في التعليم، وبفضل التكنولوجيا الحديثة، يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الآن من الوصول إلى النتائج عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مما يوفر الراحة والسهولة في الحصول على المعلومات المهمة.