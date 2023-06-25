bem.onec.dz 2023 سحب استدعاء بكالوريا 2023 عبر موقع الديوان الوطني رسمياً بالخطوات يزداد البحث من قبل آلاف الطلاب والطالبات عن تنائج الجزائر ولم يتبقي على الامتحانات سواء شهر واحد كما اه يتم استدعائهم مبكرًا عبر موقع الديوان الوطني بالجزائر ومن خلال مقالنا سنتعرف على bem.onec.dz 2023 سحب استدعاء بكالوريا 2023 عبر موقع الديوان الوطني رسمياً بالخطوات.

كيفية استدعاء بكالوريا 2023 عبر موقع الديوان الوطني

يتم القيام بالاستدعاء من خلال اتباع الخطوات الاتية وهي.

الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية.

ثم يتم البحث عن رابط نتائج البكالوريا.

كتابة المعلومات المطلوبة وهي رقم التسجيل وكلمة المرور.

البحث عن الاستدعاء.

يتم الضغط على الزر المخصص.

انتظار حتى يظهر رابط الاستدعاء.

ثم الضغط على رابط الاستدعاء لتحميل الوثيقة.



سحب استدعاء البكالوريا 2023

كما انه يتم الاعلان عن بداية الامتحانات الخاصة بالمتوسط وشهادة البكالوريا بالتربية البدنية والتي تتم من 7 مايو إلى 18 مايو كما انه يتم سحب الاستدعاء من بداية يوم السادس عشر من شهر مايو إلى الخامس عشر من شهر يونيو 2023 حيث انه اعلن عن شهر للسحب فتكون عملية سحب الاستدعاء لشهادة البكالوريا لنهاية النصف من شهر يونيو 2023 وانه حدد موعد امتحان البكالوريا من يوم الحادي عشر من يونيو حتى الخامس عشر من شهر يونيو 2023.

استدعاء بكالوريا 2023

يمكن للطلاب والطالبات ان يتم سحب الاستدعاء من خلال موقع الويب الرقمي ويتم من خلال القيام بعدد من الإجراءات المحددة للحصول على استدعاءات البكالوريا وذلك بشكل إلكتروني حيث انه تم الاعلان انه يتم تقديم المستند في المدرسة بشكل يدوي من خلال ان يتم بالاختبارات ويتم التواصل للتعرف على الإجراءات والمتطلبات لكل حالة.