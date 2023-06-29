pdf بسلاسة كـشوفات درايـف عن نتائج الثالث متوسط الرصافة والكـرخ الأولى نينوي البصرة راابط موقع ناجح والنجاح والسومرية التربية العراق

نتائج الثالث متوسط العراق الكثير من الطلاب والطالبات يبحثون عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول في جميع المحافظات، حيث قامت إدارة التربية الوطنية بالعراق بأنها سوف تعلن عن النتائج فور الانتهاء من أمور المراجعة والتصحيح، وسوف يتم رفع النتيجة عبر المواقع التي دشنتها الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كل التفاصيل التي تتعلق بهذه النتيجة.

خطوات نتائج الثالث متوسط الدور الأول

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالبدء في تصحيح كراسات الامتحان لطلاب الصف الثالث المتوسط في كل محافظات على العراق وعندما تنتهي من تصحيح ومراجعة الامتحانات سوف تعلن رسميا عن النتيجة عبر رابط موقع نتائجنا أو موقعها الرسمي، فالآن الوزارة تعمل بحرص من أجل أن يحصل كل طالب على درجاته وحقه كاملا، كما يوجد بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها الطلاب العراقيين لمعرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر موقعها الرسمي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يجب على الطلاب الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية.

بعدها يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني نتائجنا.

ومن الصفحة الرئيسية يضغط على نتائج الصف الثالث المتوسط.

وبعدها يضغط على النتائج الدراسية.

وبعد ذلك يختار نتائج الدور الأول ومنها يدخل رقم الجلوس الخاص به ويكتب كل المعلومات الخاصة به والذي يطلبها منه الموقع للتأكد من أنها صحيحة.

بعد ذلك يضغط على استعلام وسوف تظهر له النتيجة على الفور.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالعراق

من الممكن أن يستفسر طلاب الصف الثالث المتوسط عن نتيجة الدور الأول لامتحاناتهم عن طريق متابعة عدة خطوات وهذه الخطوات هي:

يجب عليهم الدخول إلى رابط موقع نتائجنا من هنا.

بعد ذلك يختاروا المحافظة التابعة لهم.

وبعدها سوف يظهر لهم ملف يقومون بالضغط على تنزيل هذا الملف.

نتائج الثالث متوسط العراق

قررت وزارة التربية الوطنية بالعراق بأنها سوف تعلن نتائج الثالث متوسط العراق عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها كما ذكرنا من قبل وسوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها فهذه الامتحانات استمرت حتى الخميس 17 حزيران 2023 والتي بدأت يوم الخميس 1 حزيران 2023، والكثير من الطلاب يقومون بالبحث خلال الساعات الماضية عن رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتيجة الامتحانات والتي استمرت أسبوعين.

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين الطلبة والطالبات في كل مكان في أنحاء دولة العراق نحو التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط العراقية التي من الممكن أن يتم الإعلان عنها قبل حلول عيد الأضحى حيث قد ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب في الساعات الأخيرة.

هنالك العديد من الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والتي تفيد بأن عمليات ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط العراقي قد ظهرت، ولكن نفت وزارة التربية العراقية تلك الأحاديث المنتشرة مؤكدة أن عمليات التصحيح مستمرة حتي الآن حيث نتابع معكم توقيت اعتماد النتيجة وسوف نوافيكم به.

نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الاول

هناك الكثير من المواطنين في كل مكان في جمهورية العراق الان يبحثون بشكل كبير عن نتائج الصف الثالث متوسط في العراق التي لم تعلن بعد والتي يمكن للجميع الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا على الصعيد الأخر نذكر الطلبة بأن عمليات التشكيك بل تزال مستمرة وأن النتيجة لن يتم إعلانها اليوم وفي خلال الأيام المقبلة سوف يتم رفع النتائج.

أصبحت عمليات البحث عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية موقع نتائجنا كبيرة للغاية في خلال الساعات الأخيرة، وسط العديد من التساؤولات التي تنتشر بين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها الفيس بوك كانت تلك التساؤلات عن متى يتم ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط العراق، والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.

هنالك عمليات استمرار كبيرة في البحث من الطلبة والطالبات الان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الاول حيث يمكن ظهور النتائج بعد انتهاء عيد الاضحي المبارك حيث أننا اليوم في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

نتائج الصف الثالث متوسط في عموم العراق

انتشرت العديد من الأخبار المتنوعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء الفيس بوك أو انستغرام أو تويتر تفيد بأنها سوف تعلن نتائج الثالث المتوسط، ولكننا ننؤكد للجميع أن النتائج الخاصة بالاعدادية في العراق سوف يتم صدورها فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وموقع نتائجنا من خلال توفير كشف للطالب فور أن يتم إعتماد النتيجة، ووقتها يمكن للطلاب تنزيله.