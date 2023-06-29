تطبيق ظـهور نتائج البـكالوريا سوريا 2023 بالإسم الثلاثي رابط نتائج الباك bac سوريا

تطبيق ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2023 بالإسم الثلاثي تعتبر نتائج سوريا من أهم نتائج المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب وتكون هناك حالة من الترقب والقلق بخصوص نتائج الطلاب ومجموع درجات الطلاب، التي تعتمد عليها مرحلة الانتقال من مرحلة التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي؛ لذلك يترقب الجميع الحصول على نتائج مرضية بعد عام طويل من التعب والمذاكرة والاجتهاد للوصول إلى المرحلة الثانوية بتميز في معدل التفوق الذي يساعد الطلاب على تحديد مستقبلهم التعليمي بشكل مميز داخل المرحلة الثانوية؛ وهو ما تسعي لتحقيقه وزارة التعليم السوري، للنهوض بالتعليم والعمل الجاد على تطويره للحصول على جيل من المتعلمين في جميع المجالات.

تطبيق ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2023 بالإسم الثلاثي

تعمل وزارة التعليم السوري على تفعيل الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لإتاحة نتائج طلاب الصفوف التعليمية المختلفة وبشكل خاص نتائج الصف التاسع الذي تتزايد عمليات البحث عنه من قبل الطلاب وأولياء الأمور؛ تسهيلاً على الطلاب الحصول على نتائج سوريا بشكل سريع فور اعتماد النتائج ورفعها عبر الصفحة الرسمية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السوري.

قم بتسجيل الدخول عبر منصة الصفحة الرسمية لإعلان النتائج.

اختر أيقونة خدمات تعليمية عرض النتائج.

قم بتحديد الصف التاسع.

قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية الخاصة باسم الطالب.

سجل رقم الاكتتاب في المكان المخصص له بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة الاستعلام وعرض النتيجة.

سوف تظهر لك نتيجة الطالب شاملة تفاصيل درجات المواد الدراسية.

استخراج نتائج البكالوريا

يتساءل الكثير من السوريين عن طريقة الحصول على نتائج الصف الباك السوري باسم الطالب، لتعمل وزارة التعليم السوري على إتاحة العديد من الطرق التي يحصل بها الطالب على نتائج هذا العام، ومن هذه الطرق الحصول على النتيجة باسم الطالب الرباعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السوري، ثانياً: قم بتحديد المحافظة التابع لها مدرسة الطالب، ثالثاً: ادخل اسم الطالب رباعي في المكان المخصص، رابعاً: اختر أيقونة الاستعلام عن النتيجة وانتظر دقيقة واحدة ليتم تحميل النتائج وسوف تظهر لك النتيجة كاملة.

انتهت امتحانات البكالوريا السورية في جمهورية سوريا في الأيام الماضية ، وبالفعل بدأت عمليات تصحيح أوراق الطلبة والطالبات في كل مكان في المحافظات السورية المختلفة على أن يكون عيد الأضحى المبارك وبعده تستمر عمليات التصحيح لأيام قليلة ومن ثم يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

كثرت التساؤلات ثاني ايام عيد الاضحي المبارك الموافق التاسع والعشرون من شهر يونيو الجاري عن توقيت ظهور نتائج الصف التاسع والبكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونوضح للجميع أن النتائج لم يتم الإعلان عنها بعد، ومن المنتظر أن تصدر في الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل لعام 2023 عبر موقع بوابة النتائج الامتحانية الرسمي الموضح في الأعلى.