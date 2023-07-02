متاحة برابط مباشر.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق موقع نتائجنا الوزاري results.mlazemna.com تحميل نتائج جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023، العراق من أكثر النتائج التي يتم البحث عن موعد ظهورها عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب الحصول على النتيجة لكي يطمئنوا على مستقبل أطفالهم لأن تلك المرحلة التعليمية هى مرحلة انتقالي هامة في مسيرة التعليم العراقي، لأنها تحدد مستقبله الطلاب والمرحلة التعليمية المقبلة لهم، وقد أتاحت وزارة التعليم العراقية موقع الكتروني تابع لها من أجل إتاحة النتيجة عليه لجميع الطلاب والطالبات، كما أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع نتائجنا بكل سهولة ويسر كل ما عليك فعله هو ادخال رقم الجلوس، وبعدها سوف تحصل على النتيجة سريعا جدا، وقد أصدرت وزارة التعليم أن النتيجة سوف تكون متاحة للطلاب في القريب العاجل

نتائج الثالث متوسط 2023 العراق

الآن وبكل سهولة يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فور ظهورها مباشرة عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول من هنا الى رابط نتائجنا الرسمي.

سجل دخولك على الموقع.

اكتب اسمك كاملا في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل رقم هويتك الوطنية.

أدخل بريدك الإلكتروني.

اختر المرحلة التالية المقيد بها.

انقر أخيرًا على أيقونة بحث أو إظهار النتيجة.

لتظهر أمامك النتيحة هلال ثوان معدودة مدينة بدرجات النوادي والنسبة المئوية للنجاح.

موعد اعلان نتائج الثالث متوسط العراق

بات التعليم متكورا كثيرا في الفترة الماضية، حيث أصبح الكلاب يحصلون هلى الخدمات الطلابية إلكترونيا من المنزل دون أن يذهبون إلى المدرسة، حيث أنشأت معظم وزرارات التعليم منصات إلكترونية من خلالها تقدم لطلابها كافة الخدمات التي يحتاجون إليها وأهم تلك الخدمات هى حصول الطلاب على نتائجهم الكترونيا، ومنصب نتائجنا تعتبر من ضمن تلك المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم العراقية، حيث من خلاله يمكن لطلاب الثالث المتوسط لن يحصلوا على نتائجهم بكل سهولة، وأيضا أصدرت الوزراة بيان حول عدم مشاركة بيانات الطالب الخاصةبه مثل كلمة المرور أو اسم الطلاب لكي لا يتم تبديل معلومات الطالب.