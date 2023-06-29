لائحة بريــف.. استخرج نتائج كونكور موريتانيا 2023 دخول أولى اعدادي موريباك وزارة التهذيب الوطني

استخرج نتائج كونكور موريتانيا 2023 في الوقت الحالي أصبح يوجد ضغط كبيراً على المواقع الخاصة بجوجل وذلك لأن الطلاب وأولياء الأمور في موريتانيا يرغبون في معرفة نتائج كونكورد حيث جميع الطلاب ينتظرون النتائج من أجل التجهيز للسنة الاولى الاعداديه في حالة إذا كانوا من المقبولين قامت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بإصدار موقع موريباك للاستعلام عن نتائج الطلاب بموريتانيا وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية معرفة نتائج كونكورد موريتانيا.

استخرج نتائج كونكور موريتانيا 2023

أولاً يجب الدخول إلى موقع موريباك.

ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع.

وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصه بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به.

ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا.

رابعاً يجب القيام باختيار الولاية التي يقيم بها الطالب واسم المدرسة والسنة الدراسية ورقم المقاطعة والضغط على زر البحث.

وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة.

كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به.

نتائج كونكور موريتانيا

قامت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بإصدار موقع موريباك لعرض نتائج الطلاب، يعتبر موقع موريباك من المواقع التابعة للوزارة مما يتيح ذلك للطلاب التأكد من النتائج المعروضة إليهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، في الأيام المقبلة سوف يتم عرض نتائج كونكورد موريتانيا وفي هذا اليوم سوف يكون موقع موريباك عليه ضغط كبيراً مما يؤدي إلى وجود بطء في تحميل النتائج لذلك السبب يجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع قبل يوم عرض النتائج، أصدرت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بأن عملية تصحيح الامتحانات قد انتهت ولكن الآن تجري عملية المراجعة وتوزيع الدرجات من أجل عدم التسبب في ظلم أي طالب، وقالت أيضاً أن بعد الانتهاء من عملية المراجعة وتوزيع الدرجات سوف يتم عرض نتائج كونكور موريتانيا على موقع موريباك مباشراً.

تحديث اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة حيث كثرت عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات في كل مكان في الجمهورية الموريتانية نحو الإستعلام عن توقيت صدور نتائج كونكور الموريتانية حيث نرصد لكم تفاصيل النتائج بعد العيد بأيام فور أن يتم إعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم الموريتانية.