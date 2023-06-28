ظــهوووووور||نتائج الثالث متوسط الدور الأول في ‘نينوي’، الكرخ الاولى والثانية وصلاح الدين التربية العراقية

استخـرج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في ‘نينوي’ أصبح التعليم الآن في حالة من التطور العالمي حيث يمكن لكل الطالب القيام بالخدمات التعليمية من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، حيث قامت وزارات التربية والتعليم في معظم دول العالم بعمل الكثير من المنصات التعليمية ومن ضمن هذه الدول العراق حيث قامت بإصدار موقع نتائجنا الذي يمكن للطلاب معرفة نتائج الثالث المتوسط من خلاله وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط العراق.

استخـرج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أولاً يجب الدخول إلى موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية.

ثانياً سوف يتوجب على الطالب القيام بتسجيل الدخول الى الموقع.

وذلك عن طريق كتابة اسم الطالب ورقم الهوية وأيضاً كلمة المرور الخاصه بالطالب وعقب هذا يجب كتابة البريد الالكتروني الخاص بالطالب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته ورقم التحقق الخاص به.

ثالثاً يجب الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام وبعدها سوف يتم تسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا.

رابعاً يجب القيام باختيار الصف الدراسي الخاصة بالطالب وبعدها القيام بالضغط على زر البحث.

وأخيراً سوف يتم عرض نتيجة الطالب ودرجته في كل مادة.

كما يمكن للطالب القيام بالاستعلام عن نتيجته وبعدها القيام بطباعة شهادة النتيجة الخاصة به

نتائج الثالث متوسط العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإصدار الكثير من المواقع الخاصة بها ولكن يجب أن نتعرف على الموقع الرسمي للوزارة حيث قامت الوزارة بتوفير نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط عبر الكثير من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية حتى يستطيعوا أولياء الأمور والطلاب الاستعلام على نتائج التعليم المتوسط ومن ضمن هذه المواقع موقع نتائجنا التابع للوزارة، يعتبر هذا الموقع من أفضل المواقع التابعة للوزارة وأيضاً من أهم مميزات هذا الموقع أنه تابع للوزارة مما يقوم الطلاب من خلاله القيام بالتأكد بشكل تام من النتائج المعروضة إليهم، كما أن الوزارة أكدت أن الامتحانات قد أتمت من دون حدوث أي مشاكل أو أي شكاوي ،كما أن الوزارة أصدرت تحذيرا بعدم مشاركة المعلومات الخاصة بالطالب مثل كلمه المرور واسم الطالب وذلك تجنبا لحدوث تعديل أو تبديل أي معلومات خاصة بالطالب.

تساؤلات عديدة قد انتشرت اليوم الثلاثاء 27 من الشهر الميلادي شهر يونيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الطلبة والطالبات في جمهورية العراق الشقيقة حول متى يتم صدور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول، ولكن جاءت الردود أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة في كل المحافظات وإلى أن تنتهي تلك التصحيحات للمواد الدراسية سوف يتم إعلان النتائج.

لا زالت عمليات البحث قائمة من قبل المواطنين في العراق من أولياء الأمور وكذلك الطلبة والطالبات حول إمكانية ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط، والتي تكون توالياً في محافظات بعد الأخرى يكون لك عبر موقع نتائجنا، ومن خلال موقع وزارة التربية العراقية.

هناك عمليات كبيرة من القلق تسود بين جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بسبب تأخر إعلان النتيجة واكدت وزارة التربية العراقية للطلاب أنه لا داعي للخوف والقلق فإن النتائج مستمرة في التصحيح وسوف تعلن بعد عيد الاضحى المبارك.

نتائج الصف الثالث المتوسط في بعد العيد بكام يوم

انتشرت العديد من الأسئلة بين المواطنين في كل مكان من الطلبة والطالبات بكل متوالي عن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط، وأعلنت وزارة التربية العراقية أنه بعد عيد الاضحي المبارك بأيام قليلة سوف يتم الإعلان عن اعتماد النتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط ويمكن وقتها لجميع الطلاب الاستعلام عن الروابط بصيغة بي دي اف.