“هـنا نتيجتك”.. fany.emis.gov.eg رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس| نتيجة الدبلومات الفنية التجارية عبر بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط ظهور نتائج دبلوم تجارة للعام الدراسي 2022/2023 برقم الجلوس، وذلك عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية الرسمية، حيث يمكن الدخول على الرابط فور إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية التجارية من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، خلال الأيام القادمة وعقب إنتهاء إجازة العيد الأضحي المبارك، ونستعرض معكم خلال السطور التالية خطوات الإستعلام عن رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس

ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتيجة دبلوم تجارة للعام الدراسي 2022/2023 على الموقع الإلكتروني الخاص بالتعليم الفني بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات، حيث أنه من المتوقع أن تظهر نتائج الصف الثالث الثانوي التجاري برقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل. نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في نتائجهم.

رابط الإستعلام نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول

سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج دبلوم التجارة للعام الدراسي 2022/2023 برقم الجلوس، عندما يتم الإعلان عنها رسميًا وإتاحتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالتعليم الفني، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المعلن عنه عند الإعلان عن النتائج واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية الرسمية .

. النقر على القسم المسمى “خدمات الأفراد” ومن ثم اختيار “نتائج الامتحانات”.

اختيار “الدبلومات الفنية” من بين الخيارات المتاحة.

إدخال رقم الجلوس في المربع المخصص له.

اختيار العام الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالنتيجة المراد الاستعلام عنها.

النقر على زر “بحث” لعرض نتيجة الطالب.

وقام الطلاب في الدبلومات الفنية التجارية، بأداء الامتحانات النظرية في الدور الأول اعتبارًا من السبت 27 مايو الماضي، والاختبارات العملية في يوم 20 من نفس الشهر.

نتيجة الدبلومات الفنية دبلوم تجارة 2023

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني في مصر، في تصريحات صحفية له، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية دبلوم تجارة في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل عبر بوابة التعليم الفني، فور قيام معالي الدكتور رضا حجاي، وزير التربية والتعليم بإعتماد النتيجة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي التجاري.

موقع بوابة التعليم الفني 2023

ذكرت وزارة التربية والتعليم الفني، إنه سيتم تفعيل رابط موقع بوابة التعليم الفني الإلكتروني، فور إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، من معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني خلال الأيام القادمة وتحديد في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تم الإعلان عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، حيث سيكون بداية الشهر المقبل وسيتم نشر النتائج على موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس فور إعتمادها من قبل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي. يرجى من جميع الطلاب المشتركين في هذه الدبلومات الفنية الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج وتجنب الاعتماد على أي مصادر غير رسمية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول في مصر بعد عدة أسابيع من إجراء الامتحانات. ويتم الإعلان عن النتائج عادة عبر بوابة التعليم الفني ومواقع الوزارة الرسمية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية، ومن المقرر إعلانها مطلع الشهر المقبل.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 برقم الجلوس

صدر بيان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يفيد بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد اعتمد نتائج امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع دور أول للعام الدراسي 2022-2023، حيث بلغت نسبة النجاح 96.2%.

وأوضح البيان أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ 967 طالباً وطالبة، وحضر منهم 959 طالباً وطالبة، وقد تمكن 923 طالباً وطالبة من النجاح في الامتحان.

التعليم تعلن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني لإعلان نتائج امتحانات الدبلومات الفنية، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بعد عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وفقًا للجدول المعتمد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. وقد شملت الامتحانات عددًا قدره 715432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة، متنوعة بين الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتضمنت 1337 مادة امتحانية. تم تنفيذ الامتحانات وفقًا للخطة المعتمدة بطريقة ميسرة للطلاب الممتحنين، وتمت العملية بنجاح.