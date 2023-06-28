Smsناو رسائل تهنئة عيد الأضحى أجمل برقيات معايدة ورسائل بمناسبة حلول العيد happy EiD

رسائل تهنئة عيد الأضحى يستعد حجاج بيت الله الحرام في صباح الغد للوقوف على جبل عرفات وذلك مع شروق شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الموافق الثلاثاء 27 يونيو 2023م، ويأتي بعد ذلك عيد الأضحى المبارك، ويعتبر الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان فريضة الحج ولا يمكن إتمام تلك الفريضة بدونه، ويأتي العيد ويسعد الجميع له ويعملوا على تقديم الأضاحي، وإرسال المسلمين التهاني والمعايدات ورسائل التهنئة لبعضهم البعض كأهم شيئ يفعله المسلمين في الأعياد.

رسائل تهنئة عيد الأضحى

عيدكم مبارك ، كل عام وانتم إلى قلبي أقرب، وادامكم الله في طاعته ووفقكم للأفضل.

كل عيد وأنتم سالمين، ما يحلو العيد بدونكم.

أرسل لكم أجمل الكلمات المعطرة بأجمل ورود العالم وأقول لكم عيدكم مبارك.

جعل الله لكم عيد الأضحى عيد خير وفرحة وبهجة وبركة، كل عام وأنتم بخير.

الله لا يحرمنا من لمتنا، ادامكم الله في قلبي دائمًا.

اللهم بلغ كل احبتي سلامي وحبي وأشواقي، كل عام وأنتم بخير.

العيد ما يكمل إلا معكم أهلى وأحبتي وأصدقائي، الله لا يحرمني من وجودكم، عيدكم سعيد.

اللهم أدم علينا الفرحة والأعياد نحن ومن نحب.

إلى كل الأهل والأحباب عيد الأضحى يطرق الباب، أدام الله أيامكم كلها أعياد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

في العيد والزحمة حبيت اقولكم كلوا اللحمة بضمير ولا تنسونا من دعواتكم، كل عام وانت بخير.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

شرع لنا المولى عز وجل الأعياد من أجل الفرحة والسرور وادخال البهجة في قلوب المسلمين، ويأتي العيد دائمًا بعد إتمام فريضة دينية شرعهت الله على النسامين، حيث يأتي عيد الأضحى المبارك بعد إتمام فريضة الحج، وعيد الفطر يأتي بعد انتهاء المسلمين من أداء فريضة الصيام، وما يميز العيد عند المسلمين هو إرسال رسائل التهنئة والكروت المعايدة لبعضهم البعض، والمعايدة هى زف التهاني والأمنيات والتبريكات القلبية إلى بعضنا البعض بعبارات تحمل الحب والمودة والوصال، كما أن زيارة الأقارب والجيران والأهل من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد.

العيد الاضحي المبارك اليوم الأربعاء 28 من يونيو بدأ الكثير من الأشخاص حول العالم في ارسال برقيات التهنئة لبعضهم البعض من الأقارب والأحباب والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وكذلك من خلال رسائل ال sms عبر هواتفهم المحمولة.

تستمر التهاني المختلفة بين المواطنين في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية والدول العربية والمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك.