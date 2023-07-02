نتائجنا.. Link نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول من خلال موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023، أصبحت النتائج جاهزة ولم يتبقى إلا القليل على عرضها ويتصدر هذا الموضوع محركات البحث من جوجل وغيرها وكلما إقتربت النتائج على الظهور كلما زاد قلق أولياء الأمور كما الحال عند الطلبة، ومعلميهم وتعتبر هذه المرحلة مهمة للطلاب جدًا حيث أنها تعمل على توزيع الطلاب على المدارس الثانوية على حسب نتائجهم وفي هذا المقال سوف نطرح عليكم موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط وكيفية الحصول على النتائج عن طريق المواقع الإلكترونية.

نتائج الثالث متوسط 2023

ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023م طريقتين هما كالتالي:

الأولى الحصول عليها من المدارس عن طريق الملصقات الجدارية حيث يتم طباعة النتائج على الأوراق ولصقها على حائط المدرسة ولكن هذه الطريقة يلزمها الذهاب إلى المدرسة لتتمكن من الحصول على النتائج.

الطريقة الثانية وهي إلكترونيًا وللحصول عليها إتبع الخطوات التالية: قم بالتسجيل على الموقع الوزاري للتعليم بالعراق عليك إكمال الخانات الظاهرة أمامك بما هو مطلوب منك من بيانات. تتمثل البيانات في الإسم رباعي، وإما رقم الجلوس أو الرقم السري. لمن يتسائل ما هو رقم الجلوس أو الرقم السري هذا الرقم الذي يستلمه الطالب لدخول لجنة الإمتحانات. قم بالضغط على إستظهار النتائج، أو الحصول على النتائج سوف تجدها في الأسفل باللون الرصاصي وبعد إكمال بياناتك سوف يتغير لونها إلى اللون الأزرق. بعد التحميل ستظهر أمامك النتائج في حال ظهورها إما لو لم تظهر سوف تجد الصفحة فارغة أو سيظهر لك كلمة خطأ في الصفحة.



موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023

يتسائل جميع من يخصهم أمر هذه المرحلة عن موعد ظهور النتائج وأكد مصدر بالوزارة أنه تم الإنتهاء من التصحيح، كما تم الإنتهاء من المراجعة أيضًا ولم يتبقى سوى إعتماد النتائج من وزير التعليم العراقي ونظرًا لحصول الموظفين على إجازة عيد الأضحى وتعطيل المصالح الحكومية جميعًا سوف يتم إظهارها بعد عيد الأضحى مباشرة، كما بشر هذا المصدر الطلبة وذويهم بأن النتائج جيدة ونسبة النجاح عالية جدًا، وأن نسبة الرسوب لا تتعدى ٢% ونسبة النجاح تتعدى 98%.