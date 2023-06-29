“هُنا”.. رابط tansiksec.emis.gov.eg التقديم الصف الأول الثانوي والتجاري والزراعي والصناعي عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

رابط tansiksec.emis.gov.eg التقديم الصف الأول الثانوي والتجاري والزراعي والصناعي عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023، يبحث الآلاف من أبنائنا الطلاب والطالبات الحاصلين علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ” الشهادة الإعدادية 2023″، عن رابط التقديم الإلكتروني للقبول في الصف الأول الثانوي العام والتعليم الفني ( تجاري -زراعي – صناعي – فندقي)، نظام 3-5 سنوات، عقب إتاحة وزارة التربية والتعليم الفني الرابط الإلكتروني للتقديم.

منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي ( منصة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023 )، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات التعليمية، وتطويرها لصالح الطلاب وأولياء الأمور، وتستكمل الوزارة ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم إلى مدارس المرحلة الثانوية “عام وفني – بنظام الثلاث والخمس سنوات”، وذلك استعداداً لبدء إجراءات تنسيق الطلاب التقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونياً للعام الدراسي الجديد (2023-2024).

التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، باتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانوية، وتضمنت تلك الضوابط والإجراءات:

تعيين مسؤول عن منصة التنسيق للمرحلة الثانوية بالمديرية، ويتطلب ذلك موافقة الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، ويجب تزويد الإدارة ببيانات المسؤول المتضمنة (كود الموظف / الاسم رباعي / رقم المحمول)، ويتم إرسال هذه البيانات من خلال البريد الإلكتروني (COPTemoe.gov.eg) بخطاب معتمد من مدير المديرية.

يقوم مسؤول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية بالمهام التالية:

تسجيل قائمة بيانات المسؤولين عن تنسيق التعليم الفني وتنسيق التعليم العام.

مراجعة قائمة المدارس (العام والفني) لتحديد المدارس التي لن تتاح للتنسيق للعام الدراسي 2023-2024.

متابعة أداء فرق العمل، ومتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب، ومتابعة موقف المدارس في البت في الطلبات المقدمة إليها، وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

رابط التقديم الصف الأول الثانوي 2023

يمكن الاطلاع على خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي عبر منصة التنسيق الإلكتروني، والتي تشمل ما يلي:

تسجيل الدخول علي منصة التنسيق الإلكتروني.

ثم عليك البدء في تسجيل البيانات الشخصية: يجب على الطالب إدخال بياناته الشخصية على المنصة، وهي تشمل الاسم الرباعي، ورقم البطاقة الشخصية أو الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول، والعنوان.

تحديد الرغبات: يجب على الطالب اختيار المدارس التي يرغب في التقديم إليها، ويمكن اختيار ما يصل إلى 24 مدرسة.

تأكيد الرغبات: بعد اختيار المدارس، يجب على الطالب التأكد من صحة الاختيارات وتأكيدها على المنصة.

دفع الرسوم: يجب على الطالب دفع رسوم التنسيق والتي تختلف حسب الدرجات الدراسية السابقة والنظام التعليمي.

تأكيد التقديم: بعد دفع الرسوم، يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته وتأكيدها على المنصة.

الانتظار على النتائج: يتم الإعلان عن نتائج التنسيق في موعد محدد، ويمكن الاطلاع عليها عبر المنصة.

التسجيل في المدرسة المقبول بها: بعد الحصول على نتيجة التنسيق، يجب على الطالب التسجيل في المدرسة التي تم قبوله بها، وإتمام الإجراءات اللازمة.

منصة التنسق الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023

ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك التي توفرها وزارة التربية والتعليم في كل عام دراسي. ويتم الإعلان عن فترة التقديم والشروط المطلوبة للتقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام المختلفة، وعادةً ما يجب على الطلاب توفير بعض المستندات والوثائق الضرورية عند التقديم، مثل شهادة الميلاد، وشهادة إتمام الصف السادس الابتدائي، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إذا كان الطالب غير مصري، وأيضًا شهادات صحية تثبت جاهزية الطالب الصحية.

التقديم الصف الأول الثانوي 2023-2024 إلكترونيًا

ويواصل الآلاف من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات البحث علي مؤشرات جوجل يوميًا عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني لعام 2023-2024 بعد إعلان مديريات التربية والتعليم تنسيق القبول في المرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني.