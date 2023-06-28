Link لينك.. نتيجة الدبومات الفنية 2023 برقم الجلوس من بوابة التعليم الفني || اليوم السابع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الدبومات الفنية 2023 وذلك خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وقد أنهى جميع طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات في بداية شهر يونيو الجاري قبل بداية امتحانات الثانوية العامة ، وأعلن مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة الدبومات الفنية 2023 “الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية” في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم وسيتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع الامتحانات العملية والنظرية ، وسيتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك على أن يتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في الأسبوع الأول من شهر يوليو وسيتم ظهور النتيجة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس وذلك عن طريق الخطوات التالية :

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 يجب الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني يجب اختيار الصف الثالث الثانوي 2023. ثم يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب للحصول على نتيجة الدبومات الفنية 2023. يجب إدخال رقم الجلوس. ثم ادخال المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب. ثم ادخال اسم المدرسة المسجل بها الطالب. ثم الضغط على زر “الإستعلام” عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023. انتظر دقائق وسيتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الدبومات الفنية 2023

خلال أيام قليلة سيتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم ظهور جميع نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.